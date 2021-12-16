Живущая в Таллинне русская порнозвезда SolaZola: хотела стать певицей, а стала актрисой фильмов для взрослых

*Solazola - звезда сайта PornHub. Девушка входит в ТОП-3 самых популярных русских актрис на этом ресурсе.

О жизни в Эстонии и музыке

Solazola старается разграничивать личную жизнь и профессиональную. Свою карьеру в порно она начала в 19 лет и воспринимает то, чем она занимается, именно как серьезную работу. В Сети почти нет правдивой информации из ее биографии: "Я разрешаю знать только то, что мне интересно".

Девушка три года живет в Эстонии. Ее привлекает эта страна своей близостью к России, тем, что это Европа и в ней легализована деятельность, которой она занимается. Тем не менее Solazola старается не ставить в соцсетях геолокации, чтобы ее целенаправленно не нашли.

Примерно год назад, когда ее называли порноактрисой, она не могла это принять и опровергала. Ей казалось, что раз она работает в любительском жанре (amateur), то не может приписывать себя к этой категории: "Мне кажется, что определение "порноактриса" - это prof, которые на студиях снимаются". Сейчас она уже сотрудничает с крупными компаниями, а потому полноправно может называть себя порноактрисой.

У девушки есть различные хобби. Она занимается сноубордингом, поет, играет на укулеле и осваивает игру на фортепиано. По ее словам, в детстве ее желание стать певицей пресекла мама, а также другие люди, которые указали, что она красивая, а потому должна стать моделью.

О начале карьеры

Ее путь в профессии начался с того, что ее молодой человек увидел видео одноклассницы на порносайте. Расспросив и узнав нюансы этой профессии, он предложил попробовать снимать контент для взрослых. Через сутки он принес профессиональный свет: "Если бы я сказала: "Я не хочу. Я не буду" - меня бы никто не заставлял... Но в конечном итоге я бы пришла к этому". Первое видео до сих пор доступно на PornHub.

Теперь девушку часто узнают на улице, особенно в России: "Это не всегда происходит в позитивном ключе".

Маме рассказать о том, что она снимается в порно, было не сложно, но не совсем комфортно. Ей скинули видео. Сначала она плакала. Но девушка ей объяснила, что она снимается только со своим молодым человеком. Это ее жизнь, и маме не следует нести ответственность за нее, а стоит принять такой род деятельности. Несколько лет они не разговаривали, но теперь все хорошо.

Псевдоним они придумывали вместе. Хотелось, чтобы он был простой и легко запоминался. У кого-то был такой никнейм в игре Dota, молодой человек предложил, а ей он понравился.

О создании видео и доходах

На создание 15-минутного ролика уходит 3-4 часа: "Мы все снимаем в лайтовом режиме, когда нам хочется". Сценарий пишется в зависимости от ситуации. Для PornHub они продумывают сценарий, а для OnlyFans немного проще. Удовольствие порноактриса получает в зависимости от ситуации: "Но по большей части - да". Хотя на площадке во время производства бывают и ссоры.

На данный момент в PornHub большая конкуренция. Туда Solazola пришла три года назад. Тем не менее нельзя понять, почему некоторые модели становятся популярными, а некоторые нет. Сейчас, чтобы набрать популярность, требуется больше времени.

Сегодня ее доход складывается в основном из доходов с OnlyFans. Это примерно 80 процентов. На PornHub она сейчас редко ставит видео, потому что там поменялись способы оплаты, но этот сайт все равно нужен - он больше для популярности.

Подписка на один месяц в OnlyFans стоит 5,99 доллара. У платной страницы Solazola около 4 тысяч подписчиков. Полностью себя обеспечивать с помощью порнороликов она смогла спустя два месяца работы.