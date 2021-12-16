Олег Тиньков: «С супругой занимался сексом во время химиотерапии прямо в больнице»

Олег Тиньков признается, что когда узнал о страшном диагнозе, то опустил руки. Он уже мысленно простился с жизнью, но продолжил бороться из-за жены. «Неделя отрицания, осознания месяцок, а потом лечение. Мне помогала жена, потому что я расклеился, не хотел химию делать. Думал, что пожил, весь мир облетал, поездил. Яхты-самолеты, все было, все купил, все продал», — признался бизнесмен.

Но супруга заявила, что он еще не увидел внуков — трое детей пока так и не сделали его дедушкой. И это отрезвило Тинькова. Он проходит курсы за границей, так как в России нет инфраструктуры и специалистов, способных победить страшную болезнь.

Во время лечения очень важно не забывать и делать то, что нравится, не ограничивать себя в вещах. Так, предприниматель не раз признавался — интимная жизнь для него очень важна, поэтому они с женой не переставали заниматься любовью даже в самые тяжелые моменты. С супругой занимался сексом во время химии. Прямо с ошейником, прямо с химии, прямо в больнице «Хелиос» мы занимались сексом», — подчеркнул Тиньков.

Последний год он находится в ремиссии, но болезнь никуда не ушла. Еще многое нужно сделать, чтобы вылечиться и окончательно избавиться от всех проблем. «Я в стадии борьбы, но победить эту болезнь окончательно невозможно. У нас выживаемость 50%, а в России 10%. Я нихерна не победил, я еще борюсь», — подчеркивает создатель онлайн-банка.