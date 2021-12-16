Гуру секса Каролин Царски: забудьте о пенетрации на месяц!
Гуру секса Каролин Царски выступила с неожиданным заявлением: она предлагает эстонцам на время прекратить заниматься любовью.
Гуру секса Каролин Царски выступила с неожиданным заявлением: она предлагает эстонцам на время прекратить заниматься любовью.
По ее мнению, женщины часто не получают оргазма и занимаются сексом только из-за чувства долга. Если женщина не знает, чего хочет от секса, не разговаривает об этом с мужчиной, то и заниматься им нет смысла: «Я бы запретила многим парам хотя бы на месяц секс с пенетрацией. Вы можете быть близки, но забудьте о пенетрации. Гонка за оргазмом не дает вам наслаждаться любовью», - считает эксперт.
Недавно Царски в ходе своей магистерской работы по секс-терапии написала книгу «Чего хочет женщина в сексе».