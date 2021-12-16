Чт, 16.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Гуру секса Каролин Царски: забудьте о пенетрации на месяц!

Гуру секса Каролин Царски выступила с неожиданным заявлением: она предлагает эстонцам на время прекратить заниматься любовью.

По ее мнению, женщины часто не получают оргазма и занимаются сексом только из-за чувства долга. Если женщина не знает, чего хочет от секса, не разговаривает об этом с мужчиной, то и заниматься им нет смысла: «Я бы запретила многим парам хотя бы на месяц секс с пенетрацией. Вы можете быть близки, но забудьте о пенетрации. Гонка за оргазмом не дает вам наслаждаться любовью», - считает эксперт.

Недавно Царски в ходе своей магистерской работы по секс-терапии написала книгу «Чего хочет женщина в сексе».

НАВЕРХ
Back