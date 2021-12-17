Врач - мужчине с протезом: раз не можете ходить, тогда сидите дома и не помогайте другим инвалидам!

Свен Реэмет, член правления Эстонской ассоциации людей с ограниченными возможностями, ежедневно перевозит людей с особыми потребностями в инвалидных колясках. Когда несколько недель назад он привез клиента в Таллинн, то стал свидетелем невероятной ситуации. «Мне их жалко. Они страдают и тратят много времени, чтобы заказать транспорт, но к врачу не попасть, хотя ждут визита месяцами», - начинает он свой рассказ.

Человеку, который отправил запрос в центр семейных врачей Каламая, сказали, что у них есть доступ для инвалидных колясок, который находится во дворе. Однако когда Свен с обитательницей попечительского дома Иру добрался до больницы, перед их взором возникла печальная картина. По словам Реэмета, весь пандус был скользким и с 40-градусным наклоном.

Я могу еще раз принести туда инвалидную коляску, пусть доктор сам сядет в нее, а затем позволит менеджеру толкать коляску сзади!

«Я хотел бы узнать имя человека, который построил эту убийственную конструкцию. Как можно звать на прием, зная, что приедет пожилая женщина, передвигающаяся в инвалидном кресле, и не обладая подходящими условиями для проезда?!» - недоумевает расстроенный помощник попечительского дома.

Пандус в центре семейной медицины Каламая. ФОТО: Erakogu/Sven Reemet

На место подошел семейный врач, одобривший прием. Врач указал Реэмету, что тот должен подтолкнуть даму в инвалидной коляске на пандус, так как он мужчина. Однако Реэмет отказался, сказав, что пандус опасен, а его протез стопы не сгибается под таким углом. Реэмет, потрогав пандус, нашел его ужасно скользким. «Я бы отказался подниматься по нему даже со здоровой ногой», - утверждает Реэмет.

Тогда семейный врач сказал мужчине следующее: «Если у вас ограниченная подвижность, тогда не перевозите инвалидов и сидите дома!» Реэмет рассердился, посадил даму в инвалидной коляске в автобус, и отвез ее обратно в дом престарелых, пишет Elu24.

Пандус в Центре семейной медицины Каламая. ФОТО: Erakogu/Sven Reemet

Эне Лойтме, член правления Центра семейной медицины Каламая, признала, что, хотя пандус немного крутой, ситуация совсем не такая, как описал Реэмет: «23-го ноября на улице было 2-3 градуса тепла, и снега не было. Наша медсестра проверила пандусы - было сухо».

По словам Лойтме, Реэмет привел пациентку на прием, но не помог ей выйти из машины, сославшись на проблемы со здоровьем. «Дело в том, что у нас не предусмотрена отдельная транспортная команда, но при необходимости мы всегда сами помогаем пациентам в инвалидных колясках подняться по пандусу», - говорит Лойтме. Она добавила, что, по их мнению, в случае с транспортировкой инвалидов, следует позаботиться о том, чтобы им помоагли сесть в машину и выйти из нее.

«Я признаю, что пандус немного крутой, но он все-таки строился под контролем проекта, архитектора и Департамента здравоохранения», - утверждает Лойтме. Семейный врач не мог сказать, что человек с ограниченными возможностями должен сидеть дома.