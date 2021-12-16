Мужчина решил поэкспериментировать во время секса и убил партнершу
Житель Киева случайно убил свою партнершу по время секса. На суде он признал свою вину, но подчеркнул, что хотел поэкспериментировать, передает Gazeta.ru.
Житель Киева случайно убил свою партнершу по время секса. На суде он признал свою вину, но подчеркнул, что хотел поэкспериментировать, передает Gazeta.ru.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина встретился со своей знакомой, они взяли алкоголь и пошли домой. После распития спиртного пара занялась сексом. После первого полового акта мужчина предложил заняться сексом «неестественным путем». Женщина согласилась.
«Он встал сзади от потерпевшей, при этом одной рукой держал ее за талию, а другой закрыл ей рот и нос. После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил потерпевшую, которая тяжело дышала. Он ушел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь. Он вызвал скорую помощь и полицию», — говорится в материалах суда.
Женщина погибла от механической асфиксии после перекрытия кислорода. Мужчину сначала приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили срок на условный в силу смягчающих обстоятельств.