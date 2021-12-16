Неужели она? Новое лицо Надежды Кадышевой удивило поклонников

Надежда Кадышева приехала в московский «Крокус Сити Холл», чтобы выступить на одном из новогодних мероприятий. На концерте глава ансамбля «Золотое кольцо» исполнила новый хит с Глебом Матвейчуком. По всему видно, что проблем с голосом у нее нет, а энергии могут позавидовать даже молодые.

За кулисами при ближайшем рассмотрении оказалось, что 62-летняя Кадышева сильно похудела. Некоторые поклонники отметили изможденное лицо и мешки под глазами. Но при этом Кадышева не растеряла своего задора и мило общалась со всеми за кулисами. Певица блистала не в пестрых русских нарядах, в которых ее привыкла видеть публика, а приталенном розовом платье в пол. Кроме того, на ней не было эффектного парика: стилисты сделали простую прическу и несколько локон — они элегантно падали на плечи, пишет «Стархит».

Отметим, что еще несколько месяцев назад в Сети ходили слухи о ее тяжелой болезни. Она даже перестала выступать и не ходила на светские мероприятия, но после объяснила это опасениями из-за пандемии. На вопросы о том, как она себя чувствует сейчас, артистка отвечала уклончиво, добавив лишь, что все хорошо.