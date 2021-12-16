Три матери рассказали свои истории в программе Pealtnägija в среду. Их объединяет одно трагическое событие - все потеряли ребенка вследствие самоубийства. Оглядываясь назад, матери говорят, что нужно слушать своих детей, доверять своим внутренним ощущениям и немедленно обращаться за помощью. Группа в Facebook, объединяющая людей, переживших подобное, помогает восполнить недостаток обманы опытом этих родителей, пишет Elu24.

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Мать Сигрид Ирэне: нельзя оставлять беспокойство 15-летнего ребенка без внимания. Все решаемо

«Она была очень активна, талантлива, безумно доброжелательна, никогда никому не вредила». Так Ирен описывает свою дочь Сигрид, которая увлекалась верховой ездой.