Три матери рассказали свои истории в программе Pealtnägija в среду. Их объединяет одно трагическое событие - все потеряли ребенка вследствие самоубийства. Оглядываясь назад, матери говорят, что нужно слушать своих детей, доверять своим внутренним ощущениям и немедленно обращаться за помощью. Группа в Facebook, объединяющая людей, переживших подобное, помогает восполнить недостаток обманы опытом этих родителей, пишет Elu24.