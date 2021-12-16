ЧИТАТЬ
Мать, потерявшая дочь в результате самоубийства: осознала, что произошло, примерно через два месяца
СТАТЬЮ
Согласно исследованию Института развития здравоохранения, пять подростков в возрасте от 13 до 15 лет склонны к суициду в течение года. Фото иллюстративное.
Три матери рассказали свои истории в программе Pealtnägija в среду. Их объединяет одно трагическое событие - все потеряли ребенка вследствие самоубийства. Оглядываясь назад, матери говорят, что нужно слушать своих детей, доверять своим внутренним ощущениям и немедленно обращаться за помощью. Группа в Facebook, объединяющая людей, переживших подобное, помогает восполнить недостаток обманы опытом этих родителей, пишет Elu24.
Мать Сигрид Ирэне: нельзя оставлять беспокойство 15-летнего ребенка без внимания. Все решаемо