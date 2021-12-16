Морщинистая шея и отметины на лице: как на самом деле выглядит Маша Распутина

14 декабря Маша Распутина посетила модную вечеринку по случаю открытия Дома моды Аники Керимовой на Рублевке. Однако нельзя сказать, что Распутина произвела фурор среди гостей. В Сеть попали фото и видео с мероприятия, на которых звезда, мягко говоря, выглядит не так хорошо, как ей того бы хотелось. Особенно это заметно по роликам, которые сейчас обсуждают в Instagram. Правда, главная претензия пользователей Сети к артистке все равно заключалась в том, что Распутина якобы не попадает в фонограмму.

«Чёт Мария не успевает рот под фонограмму открывать», — пишут про Распутину.

И все же нельзя не заметить, что Маша выглядит не так хорошо, как еще несколько лет назад: глубокие морщины на шее, странные отметины на нижней части овала лица... И это при том, что еще три года назад все обсуждали пластические операции, на которые, предположительно, решилась Распутина. Так, в числе прочего исполнительница хита «Гималаи» якобы провела подтяжку лица нитями, филлерами или же хирургическим путем. Возможно, отметины на лице звезды являются последствиями всех пластических операций, которые она перенесла.