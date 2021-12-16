Все уже приелось? ТОП-5 необычных кровяных колбасок, которые обязательно нужно попробовать

Фарш для такой колбасы состоит из свиного мяса, шкурок, или обрезков от других колбас, приправы; в ряде случаев также добавляется бычий, телячий или свиной язык. Кровяная колбаса в приготовлении непроста. При убое свиньи отделяют два важных компонента: кишки и кровь. Чтобы начинка приобрела более твердую консистенцию, добавляют различные ингредиенты. Причем у каждого кулинара свой рецепт: кто-то обходится салом и специями, кто-то кладет вареную крупу, жареный лук, субпродукты, сложно найти два одинаковых рецепта.

Сейчас эстонские полки ломятся от различных сортов кровяных колбасок. Мы выбрали для вас колбаски с самыми необычными начинками!

Фирма Rakvere сделала колбаски сразу с клюквенным вареньем, и даже добавлять ничего не надо!

Упаковка стоит всего 1.35 евро. Сладкоежкам понравится! ФОТО: limon.ee

Компания NÕO продает колбаски из куриного мяса — такой вариант подойдет для тех, кто считает калории и следит за фигурой.

Стоит упаковка 1.29 евро за 210 граммов. ФОТО: limon.ee

Фирма Maks&Moorits выпустила хит этого сезона — кровяные колбаски с коноплей, за что даже получила награду «Лучшая кровяная колбаса 2021». Обязательно попробуйте! Как заявляет производитель, конопляные семена делают колбаски более хрустящими и придают необычности вкусу.

Цена удовольствия - 1.69 евро ФОТО: limon.ee

Производитель Karni предлагает нам попробовать вариант пожирнее — с жареным беконом. Таким блюдом явно не стоит злоупотреблять, но на Рождество можно себе позволить!

2.09 евро за упаковку ФОТО: limon.ee

И напоследок — кровяные колбаски с соусом барбекю от Saare siga. Такая добавка определенно придает этому продукту немного американского налета. Особенно вкусно их готовить на открытом огне.

Стоят они уже дороже, 3.49 евро ФОТО: limon.ee