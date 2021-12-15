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Поклонники в шоке: Ани Лорак вышла на сцену без трусов

Ани Лорак ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Украинская певица Ани Лорак вышла на сцену в откровенном наряде во время «Главного новогоднего концерта» в Crocus City Hall и разозлила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Фотографы запечатлели 43-летнюю знаменитость в черном мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и разрезом на бедре, который доходит до талии. При этом на размещенных кадрах видно, что на Лорак отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила босоножками на каблуках в цвет наряда, пишет Lenta.ru.

Публикация исполнительницы набрала больше 56 тысяч лайков. Подписчики принялись критиковать внешний вид артистки в комментариях под снимками. «Осталось голой выйти на сцену. Кто вот такие наряды придумывает, он реально больной», «Бедная, уже не знает, как оголиться», «Она вообще поет или раздевается?», «Извини, конечно, за такой интерес, ты что, без трусиков?» — негодовали они.

В декабре 2020 года наряд Ани Лорак на концерте подняли на смех и назвали «закосом» под Ким Кардашян. На кадрах она позирует в однотонном бежевом образе, который состоит из приталенного платья-жакета из блестящего материала с акцентом на плечах и бедрах, а также колготок, продолжением которых являются туфли на каблуках.

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