Поклонники в шоке: Ани Лорак вышла на сцену без трусов

Фотографы запечатлели 43-летнюю знаменитость в черном мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и разрезом на бедре, который доходит до талии. При этом на размещенных кадрах видно, что на Лорак отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила босоножками на каблуках в цвет наряда, пишет Lenta.ru.

Публикация исполнительницы набрала больше 56 тысяч лайков. Подписчики принялись критиковать внешний вид артистки в комментариях под снимками. «Осталось голой выйти на сцену. Кто вот такие наряды придумывает, он реально больной», «Бедная, уже не знает, как оголиться», «Она вообще поет или раздевается?», «Извини, конечно, за такой интерес, ты что, без трусиков?» — негодовали они.