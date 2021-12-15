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Первый в Ида-Вирумаа аквапарк обещают открыть в декабре

Вода в аквапарке включается каждый день с 11.00 до 21.00, но испытать новые горки гости пока не могут. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Аквапарк «Noorus», оснащенный шестью горками, является первым в Ида-Вирумаа и самым современным водным центром, а его создатели надеются, что он принесет дополнительный поток туристов и отдыхающих в курортный Нарва-Йыэсуу. Об этом пишет «Северное побережье».

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Аквапарк готов: ежедневно в 11.00 здесь включают воду и до 21.00 бьют фонтанчики, бежит «ленивая речка» и журчат ручейки с горок, но отдыхающих пока нет.

- Продолжаем тестировать оборудование, - объясняет руководитель отдела продаж «Noorus SPA Hotel» Игорь Шустров. - Хотя здесь уже все готово, и в принципе хоть завтра можем открыть двери для посетителей. Но не можем - ждем пожарную инспекцию, которая должна проверить и выдать соответствующий акт. Надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра, а городские власти, в свою очередь, обещали не затягивать с разрешением. Поэтому точной даты не называю, но надеемся, что перед праздниками в нашем аквапарке станет многолюдно.

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