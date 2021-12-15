Ничто не предвещало: помощник Сергея Соловьева рассказал о последних днях жизни режиссера

Помощник кинематографиста рассказал, что перед смертью тот неоднократно попадал в больницу. Он начал часто болеть после смерти сына в 2018 году, а из-за сахарного диабета у него образовалась трофическая язва на ноге. Чтобы сохранить ногу, два года назад Соловьеву сделали операцию. В последнее время за ним ухаживала сиделка.

«Просто все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. «Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна [Друбич], сказала: «Я еду к тебе». Она часто его навещала. Он отказался, мол, все нормально, приезжать не надо. Это было примерно в 16:00. А через час его не стало», — отметил помощник Соловьева, пишет Lenta.ru.

По его словам, режиссер стал задыхаться, поэтому сиделка вызвала скорую помощь. Врачи не успели ему помочь.