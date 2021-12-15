Где маска? Клиент тартуского ресторана попался полицейским выходя из туалета
Мужчина, посетивший на минувших выходных тартуский ресторан Püssirohukelder, оказался в странной ситуации, когда выходя из туалета он столкнулся с полицией.
Мужчина, посетивший на минувших выходных тартуский ресторан Püssirohukelder, оказался в странной ситуации, когда выходя из туалета он столкнулся с полицией.
Март (имя изменено) решил на выходных посетить ресторан Püssirohukelder в Тарту вместе с друзьями, но веселый вечер принял странный оборот, когда перед выходящим из туалета мужчиной появились четверо полицейских. «Я сделал три прививки! О том, что посещение туалета тоже как-то контролируется, я не знал», – объясняет Март.