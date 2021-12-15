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Где маска? Клиент тартуского ресторана попался полицейским выходя из туалета

Отправившемуся поужинать мужчине пришлось иметь дело с полицией ФОТО: Sille Annuk

Мужчина, посетивший на минувших выходных тартуский ресторан Püssirohukelder, оказался в странной ситуации, когда выходя из туалета он столкнулся с полицией.

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Март (имя изменено) решил на выходных посетить ресторан Püssirohukelder в Тарту вместе с друзьями, но веселый вечер принял странный оборот, когда перед выходящим из туалета мужчиной появились четверо полицейских. «Я сделал три прививки! О том, что посещение туалета тоже как-то контролируется, я не знал», – объясняет Март.

Полиция сделала мужчине предписание в связи с тем, что в общественном месте следует носить маску. «Вначале я не понимал, что происходит, так как у нас было праздничное настроение!» – говорит Март. Он был единственным в своей компании, кому было сделано такое предписание. «Не могу сказать насчет других», – добавляет мужчина.

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