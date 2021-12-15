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Лучшие зимние развлечения по-эстонски

https://360.ee/en/nature-hikes/skating-trips/ ФОТО: Скриншот видео Youtube

Зима в Эстонии - это не только прогулки по заснеженным лесам и рождественским рынкам. Любители экстремальных развлечений тоже найдут занятие по душе: например, можно устроить сафари или уйти в ночной поход. Собирайте семью, друзей и отправляйтесь на поиски приключений!

Поездки на собачьих упряжках по лесам Ярвселья и заповеднику Пейпсивеэре

Тартумаа, деревня Ахунапалу

Насладитесь просторами на собачьей упряжке! Компания Karusaare kelgukoeramatkad предлагает своим клиентам возможность отправиться в поход по лесистой местности в Ярвселья круглый год, а в зимнее время года — прокатиться по болоту Суурсоо на реке Эмайыги. Ездовые собаки станут вашими верными спутниками во время пеших походов, а также во время многодневных походов на собачьих упряжках, пишет Visitestonia. Неотъемлемая часть таких походов — это костер, на котором можно приготовить необычайно вкусную еду. Именно пламя костра дарит тепло и покой усталым путникам. Расслабиться после похода можно в русской бане.

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Приключенческий поход «С фонарем по ночному лесу» в зоне отдыха Элва

Тартумаа, деревня Висси

В этом приключенческом походе у вас будет возможность побывать в лесах Тартумаа, в зоне отдыха Элва. Благодаря ночной тишине вы сможете расслышать голоса птиц и животных и вдохнуть запах леса. Игры и традиционные походные ритуалы помогут превратить путь в поистине захватывающее путешествие. В конце похода можно передохнуть и подкрепиться на пикнике около костра в ночной темноте. Закончив поход, в качестве награды вас ждет небольшой подарок! В походе могут принять участие все желающие и дети старше 10 лет с родителями.

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Посещение традиционной вырумааской курной бани в Мооска

Вырумаа, деревня Хаанья

Старинные вырумааские традиции посещения бани, натопленной по-чёрному, занимают достойное место в списке памятников культурного наследия ЮНЕСКО. На хуторе Мооска вы сможете попариться в бане точно так же, как это делали предки современных эстонцев. Как правило, традиционное посещение бани продолжается как минимум 3 часа. Насыщенный запах древесного дыма в бане дополняется ароматами копченого мяса, березовых веников и банного меда. Баня находится на берегу пруда, и в зимнее время вы сможете с удовольствием освежиться в настоящей проруби.

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Приключенческий поход на болотоступах по болоту Толкузе

Пярнумаа, деревня Раннаметса

Природный заповедник Луйтемаа - один из самых уникальных благодаря своеобразию его ландшафта. Именно здесь находятся одни из самых красивых и высоких сосняков в Эстонии, произрастающих на песчаных дюнах. Самое известное болото в заповеднике – верховое болото Толкузе возрастом около 6500 лет, в котором находится примерно 40 небольших озер! Наивысшая точка дюн, Тыотусмяги, - это древнее место для жертвоприношений, где люди приносили жертвы еще тысячу лет назад.

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Туры на снегоходах в центре отдыха Toosikannu

Ярвамаа, деревня Йыекюла

Приезжайте сюда, чтобы насладиться снегом! Пригласите своих друзей провести увлекательный зимний день в Тоосиканну! В центре предлагают поездку на снегоходах по заснеженным лесным ландшафтам и полям центра отдыха. Маршрут выбирается исходя из пожеланий клиента и его опыта езды. Перед походом проводится инструктаж и выдается необходимое для езды снаряжение. Снегоходы как и квадроциклы предназначены для людей возрастом с 16 лет. В снежный период организовываются походы на 13 снегоходах (Lynx 600cc) для групп, состоящих максимум из 26 человек. Походы можно устраивать в том числе и в темное время суток. Помимо похода на снегоходах есть возможность приятно расслабиться в бане, а после ужина у камина остаться на ночлег в нашем новом Амбарном доме. Впечатления гарантированы!

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Сноуборд-парк и горнолыжный склон Валгехобусемяэ

Ярвамаа, деревня Мягеде

Длина сноубордингового и горнолыжного склона Валгехобусемяэ составляет 230 метров, ширина – 40 мметров, а разница между вершинами и основаниями – 30 метров. На горе построен новый подъемник Tatra. Под руководством единственного члена сборной Эстонии по сноуборд-кроссу, Ивара Круузенберга, появилась олимпийская трасса лыжного центра Валгехобусемяэ, где свои силы могут попробовать даже любители. Время, проведенное в сноуборд-парке Валгехобусемяэ с детьми, – это время, проведенное качественно. Приезжайте всей с семьей!

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Горный парк Vimka в Виймси

Харьюмаа, Виймси

Горный парк круглый год предлагает занятия для всей семьи, дети знакомятся с зимними видами спорта, а родители вспоминают молодость и наслаждаются радостями зимы. Зимой можно спускаться по снежным склонам на лыжах, сноуборде или тубе, в горном парке встречаются лыжники и сноубордисты, катающиеся в свободном стиле. Это самая высокая гора в окрестностях Таллинна – длина склона составляет 50 метров и разница высот – 36 метров. В центре есть современная система искусственного снега и уборочной техники для склонов, подходит любителям спорта любого уровня. В летний период здесь можно найти знакомые аттракционы с Альпийских горных курортов.

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Каток в Старом городе Таллинна

Таллинн

Это уникальный pop-up каток в самом центре Старого Таллинна, который работает с начала декабря до конца марта или начала апреля, до появления весеннего солнца. Каток, расположившийся на улице Харью рядом с исторической церковью Нигулисте, – это классическая площадка под открытым небом, куда приглашают кататься всех городских жителей и туристов. Положительные эмоции, полученные на катке в окружении исторической атмосферы, нельзя сравнить с чем-либо другим – подобный опыт остается с вами на всю жизнь в виде прекрасных воспоминаний.

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Поход на коньках по заливу Хаапсалу

Ляэнемаа, Хаапсалу

Лед рано покрывает морской залив Хаапсалу. Поход на коньках зависит от погоды, и действовать следует быстро, но при хороших ледовых условиях на походных коньках можно двигаться с большой скоростью и покрыть большую дистанцию. В зависимости от ледовых условий, поход начинается в центре города Хаапсалу или на пляже Паралепа. Если позволяют ледовые условия, и у группы хватает сил, можно отправиться даже на остров Хобулайд. Точный маршрут и длительность зависят от ледовых условий. Во время похода вы сделаете по меньшей мере одну остановку, желательно взять с собой горячий напиток и что-нибудь перекусить. Цена включает коньковое снаряжение и услуги гида.

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Походы на финских санях от Soomaa.com

Пярнумаа, деревня Рийза

Зимой, когда реки и поймы Соомаа замерзают, а погодные условия благоприятны, гости приглашаются прокатиться на финских санях! На финских санях здорово путешествовать по замерзшим затопленным местам или лесным дорогам. При выборе маршрута похода будут учтены пожелания, опыт группы и погодные условия. Поход на санях длится от 2 до 3 часов и подходит для детей!

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