Лучшие зимние развлечения по-эстонски

Поездки на собачьих упряжках по лесам Ярвселья и заповеднику Пейпсивеэре

Тартумаа, деревня Ахунапалу

Насладитесь просторами на собачьей упряжке! Компания Karusaare kelgukoeramatkad предлагает своим клиентам возможность отправиться в поход по лесистой местности в Ярвселья круглый год, а в зимнее время года — прокатиться по болоту Суурсоо на реке Эмайыги. Ездовые собаки станут вашими верными спутниками во время пеших походов, а также во время многодневных походов на собачьих упряжках, пишет Visitestonia. Неотъемлемая часть таких походов — это костер, на котором можно приготовить необычайно вкусную еду. Именно пламя костра дарит тепло и покой усталым путникам. Расслабиться после похода можно в русской бане.

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Приключенческий поход «С фонарем по ночному лесу» в зоне отдыха Элва

Тартумаа, деревня Висси

В этом приключенческом походе у вас будет возможность побывать в лесах Тартумаа, в зоне отдыха Элва. Благодаря ночной тишине вы сможете расслышать голоса птиц и животных и вдохнуть запах леса. Игры и традиционные походные ритуалы помогут превратить путь в поистине захватывающее путешествие. В конце похода можно передохнуть и подкрепиться на пикнике около костра в ночной темноте. Закончив поход, в качестве награды вас ждет небольшой подарок! В походе могут принять участие все желающие и дети старше 10 лет с родителями.

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Посещение традиционной вырумааской курной бани в Мооска

Вырумаа, деревня Хаанья

Старинные вырумааские традиции посещения бани, натопленной по-чёрному, занимают достойное место в списке памятников культурного наследия ЮНЕСКО. На хуторе Мооска вы сможете попариться в бане точно так же, как это делали предки современных эстонцев. Как правило, традиционное посещение бани продолжается как минимум 3 часа. Насыщенный запах древесного дыма в бане дополняется ароматами копченого мяса, березовых веников и банного меда. Баня находится на берегу пруда, и в зимнее время вы сможете с удовольствием освежиться в настоящей проруби.

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Приключенческий поход на болотоступах по болоту Толкузе

Пярнумаа, деревня Раннаметса

Природный заповедник Луйтемаа - один из самых уникальных благодаря своеобразию его ландшафта. Именно здесь находятся одни из самых красивых и высоких сосняков в Эстонии, произрастающих на песчаных дюнах. Самое известное болото в заповеднике – верховое болото Толкузе возрастом около 6500 лет, в котором находится примерно 40 небольших озер! Наивысшая точка дюн, Тыотусмяги, - это древнее место для жертвоприношений, где люди приносили жертвы еще тысячу лет назад.

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Туры на снегоходах в центре отдыха Toosikannu

Ярвамаа, деревня Йыекюла