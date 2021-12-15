Лучшие зимние развлечения по-эстонски

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Сноуборд-парк и горнолыжный склон Валгехобусемяэ
Длина сноубордингового и горнолыжного склона Валгехобусемяэ составляет 230 метров, ширина – 40 мметров, а разница между вершинами и основаниями – 30 метров. На горе построен новый подъемник Tatra. Под руководством единственного члена сборной Эстонии по сноуборд-кроссу, Ивара Круузенберга, появилась олимпийская трасса лыжного центра Валгехобусемяэ, где свои силы могут попробовать даже любители. Время, проведенное в сноуборд-парке Валгехобусемяэ с детьми, – это время, проведенное качественно. Приезжайте всей с семьей!
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Горный парк Vimka в Виймси
Горный парк круглый год предлагает занятия для всей семьи, дети знакомятся с зимними видами спорта, а родители вспоминают молодость и наслаждаются радостями зимы. Зимой можно спускаться по снежным склонам на лыжах, сноуборде или тубе, в горном парке встречаются лыжники и сноубордисты, катающиеся в свободном стиле. Это самая высокая гора в окрестностях Таллинна – длина склона составляет 50 метров и разница высот – 36 метров. В центре есть современная система искусственного снега и уборочной техники для склонов, подходит любителям спорта любого уровня. В летний период здесь можно найти знакомые аттракционы с Альпийских горных курортов.
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Каток в Старом городе Таллинна
Это уникальный pop-up каток в самом центре Старого Таллинна, который работает с начала декабря до конца марта или начала апреля, до появления весеннего солнца. Каток, расположившийся на улице Харью рядом с исторической церковью Нигулисте, – это классическая площадка под открытым небом, куда приглашают кататься всех городских жителей и туристов. Положительные эмоции, полученные на катке в окружении исторической атмосферы, нельзя сравнить с чем-либо другим – подобный опыт остается с вами на всю жизнь в виде прекрасных воспоминаний.
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Поход на коньках по заливу Хаапсалу
Лед рано покрывает морской залив Хаапсалу. Поход на коньках зависит от погоды, и действовать следует быстро, но при хороших ледовых условиях на походных коньках можно двигаться с большой скоростью и покрыть большую дистанцию. В зависимости от ледовых условий, поход начинается в центре города Хаапсалу или на пляже Паралепа. Если позволяют ледовые условия, и у группы хватает сил, можно отправиться даже на остров Хобулайд. Точный маршрут и длительность зависят от ледовых условий. Во время похода вы сделаете по меньшей мере одну остановку, желательно взять с собой горячий напиток и что-нибудь перекусить. Цена включает коньковое снаряжение и услуги гида.
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Походы на финских санях от Soomaa.com
Зимой, когда реки и поймы Соомаа замерзают, а погодные условия благоприятны, гости приглашаются прокатиться на финских санях! На финских санях здорово путешествовать по замерзшим затопленным местам или лесным дорогам. При выборе маршрута похода будут учтены пожелания, опыт группы и погодные условия. Поход на санях длится от 2 до 3 часов и подходит для детей!
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