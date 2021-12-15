Проклова впервые подтвердила роман с Табаковым в 15-летнем возрасте

Несколько месяцев назад она заявила, что в юности к ней несовершеннолетней приставал зрелый артист. Звезда говорила об одержимости, с которой ее два года преследовал этот мужчина, о его «изощренной сексуальности», о своих рыданиях и мольбах оставить ее в покое. Не может здоровый человек так себя вести, он просто болен, заявляла Проклова в интервью Лере Кудрявцевой.

Имя тогда актриса называть отказалась, отметив, что не хочет пятнать репутацию известного на всю страну человека, у которого остались жена, дети и внуки. Однако сопоставив даты и факты, публика и коллеги тут же увидели в описываемом ею мужчине Олега Табакова.

Разгорелся скандал - волна крайнего неодобрения, что примечательно, прокатилась не по режиссеру и народному любимцу, а по его предполагаемой жертве. Проклову винили в попытке хайпануть на славе почившей знаменитости.

Елена Проклова в детстве. ФОТО: скриншот видео

Пересуды и обсуждения ее грехов актрису не огорчили. Все оценки — что было правильно, а что нет — она уже давно сделала сама. По словам артистки, рассказать о домогательствах она решила потому, что нельзя стыдиться прошлого, нужно открыто о нем говорить. Кроме того, в отношениях с Табаковым было и хорошее.

«Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов», — цитирует Проклову Sobesednik.ru.

Актриса подчеркнула: ей жаль, если правда об Олеге Табакове причиняет его близким большую боль, чем поведение и сам факт романа с девочкой. Жизненные проблемы нужно уметь признавать, считает она. По мнению Елены Прокловой, семья оказывается под ударом в случае подобных скандалов, но именно она и должна спасать запутавшегося, совершившего ошибку человека. Артистка уверена, что неприглядные моменты в биографии все же не перечеркивают всю жизнь оступившегося и любовь к нему, их нужно просто переживать, сохраняя уважение.

Юное тело для мужчины очень важно, добавила Проклова. Уверять, что 70-летняя жена желаннее 15-летней девочки — ханжество, также утверждает она. Никто не ангел, и это надо признать.

«Между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже в примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения — лицемерие», — сказала актриса.