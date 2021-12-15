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Можно ли гипертоникам и сердечникам шампанское в Новый год: советы врача

Шампанское. Фото иллюстративное. ФОТО: McPHOTO/M. Gann/imago/blickwinkel

Людям, страдающим от проблем с артериальным давлением и болезней сердца, нужно не забывать о здоровье во время новогодних праздников. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили, пишет Пятый канал.

«Спиртное способствует повышению давления. Однако кардиологи не возражают против одного-двух бокалов шампанского», — цитирует специалиста АиФ.

По словам врача, в бокале шампанского содержится 10-15 миллилитров этилового спирта. Большинство препаратов совместимы с такой дозой алкоголя. Однако важно учитывать один нюанс.

Другое дело, что за бокалом шампанского зачастую следует стопка водки и закуска в виде соленой и жирной пищи, а все праздники пациенты проводят за столом,

— отметил Мацкеплишвили.

Он призвал сердечников и гипертоников настороженно отнестись даже к небольшим дозам алкоголя, если есть сомнения в способности вовремя остановиться. Специалист добавил, что новогодние праздники негативно сказываются на здоровье некоторых пациентов.

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