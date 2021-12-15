Можно ли гипертоникам и сердечникам шампанское в Новый год: советы врача

Людям, страдающим от проблем с артериальным давлением и болезней сердца, нужно не забывать о здоровье во время новогодних праздников. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили, пишет Пятый канал.