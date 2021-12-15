Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти, присудили 370 тысяч евро

Маргарита Грачева и еще три женщины, пострадавшие от домашнего насилия, получат компенсацию — в общей сложности 450 тысяч евро. Они подали коллективную жалобу, которую удовлетворил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Все случаи попали под статью 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статью 14 о запрещении дискриминации.

Отметим, что больше всего денег получила именно Грачева - более 330 тысяч евро она получит в качестве компенсации на лечение, а также 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Остальным присудили по 20 тысяч евро.

Европейский суд по правам человека объяснил свое решение тем, что в России не приняли мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели тщательное расследования этой ситуации. Также сообщается, что в России «отсутствует определение домашнего насилия в правовой системе», и «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов».

Победу Грачева уже прокомментировала. По ее словам, за каждую копейку она готова отчитаться и все документы приложила в иске, который был подан в ЕСПЧ. «Когда мы подавали на моральный ущерб, то все было очень четко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300-500 тысяч рублей (3600-6000 евро). Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов (48 тысяч евро)», — заявила Маргарита.

Она также добавила, что деньги еще не получила, поэтому пока рано делить суммы. Но они ей будут необходимы в процессе реабилитации.