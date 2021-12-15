Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти, присудили 370 тысяч евро

Маргарита Грачева и еще три женщины, пострадавшие от домашнего насилия, получат компенсацию — в общей сложности 450 тысяч евро. Они подали коллективную жалобу, которую удовлетворил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Все случаи попали под статью 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статью 14 о запрещении дискриминации.
Отметим, что больше всего денег получила именно Грачева - более 330 тысяч евро она получит в качестве компенсации на лечение, а также 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Остальным присудили по 20 тысяч евро.
Европейский суд по правам человека объяснил свое решение тем, что в России не приняли мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели тщательное расследования этой ситуации. Также сообщается, что в России «отсутствует определение домашнего насилия в правовой системе», и «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов».
Победу Грачева уже прокомментировала. По ее словам, за каждую копейку она готова отчитаться и все документы приложила в иске, который был подан в ЕСПЧ. «Когда мы подавали на моральный ущерб, то все было очень четко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300-500 тысяч рублей (3600-6000 евро). Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов (48 тысяч евро)», — заявила Маргарита.
Она также добавила, что деньги еще не получила, поэтому пока рано делить суммы. Но они ей будут необходимы в процессе реабилитации.
Отметим, что бывший супруг Грачевой отбывает наказание. Она не раз признавалась, что боится того момента, когда он выйдет из тюрьмы, так как раньше регулярно получала угрозы. После трагедии она носит протезы, которые помогают ей водить автомобиль и заниматься домашними делами. В прошлом году она вышла замуж, а недавно в третий раз стала мамой.