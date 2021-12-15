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Новое появление самой таинственной! Алина Кабаева на шоу «Вечерний Ургант» в сетке и на шпильках

Алина Кабаева ФОТО: Скриншот видео Youtube

Алина Кабаева вместе со звездными коллегами посетила съемки популярного телешоу. Разумеется, все внимание было приковано к наряду гимнастки, сообщает Starhit.

14 декабря в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале появился целый десант звезд спорта. В съемках приняли участие Лори Фанг, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и Екатерина Серебрянская, Алина Кабаева. Все гимнастки отдали предпочтение черным нарядам: кто-то выбрал платья, а кто-то брючные костюмы.

Особенно много дискуссий вызвал образ Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка появилась перед камерами в черном платье с длиной ниже колена. Главной изюминкой наряда стала сетка, украшающая зону декольте и рукава. Спортсменка дополнила образ туфлями на тонком каблуке.

Поклонники в очередной раз отметили, что Кабаева обладает безупречным чувством стиля. Гимнасте удалось подобрать элегантный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру, но при этом не выглядел вульгарно.

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