Осипшая Хлебникова обратилась к поклонникам впервые после жуткого пожара

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая в страшном пожаре в собственной квартире, впервые обратилась к поклонникам. Голосовое сообщение звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда рассказала, что чувствует себя лучше и понемногу восстанавливается.

«Доброго времени суток дорогие мои друзья. Как же хорошо, что вы мне пишете. Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Персонал помогает. Врачи замечательные. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам, конечно, писать голосовые, вся информация будет на моей странице в Instagram», – сказала знаменитость с заметно осипшим и ослабленным голосом.

Возгорание произошло в двухуровневой квартире Хлебниковой вечером 18 ноября. В эпицентре пожара оказалась комната певицы на втором этаже. С ожогами и отравлением угарным газом звезду экстренно госпитализировали. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.