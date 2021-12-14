Нюша стала мамой во второй раз

​Певица не раз признавалась, что вторая беременность стала для нее незапланированной, но очень радостной. Поначалу певица хотела как можно дольше насладиться воспитанием дочери Симбы, которая, к слову, появилась на свет в ноябре 2018-го.

Об очередном прибавлении в семье 31-летней артистки и Сивова сообщили представили звезды. «Да! она сама мне написала 15 минут назад», — поделилась радостной новостью пиар-агент Анастасия Драпеко.