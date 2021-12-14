Нюша стала мамой во второй раз
Певица Нюша родила сына. Мама и сын чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семье артистки подтвердила ее пиар-служба, сообщает Intermedia.
Певица Нюша родила сына. Мама и сын чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семье артистки подтвердила ее пиар-служба, сообщает Intermedia.
Певица не раз признавалась, что вторая беременность стала для нее незапланированной, но очень радостной. Поначалу певица хотела как можно дольше насладиться воспитанием дочери Симбы, которая, к слову, появилась на свет в ноябре 2018-го.
Об очередном прибавлении в семье 31-летней артистки и Сивова сообщили представили звезды. «Да! она сама мне написала 15 минут назад», — поделилась радостной новостью пиар-агент Анастасия Драпеко.
Для Нюши новорожденный малыш стал вторым ребенком, для ее супруга Игоря Сивова — уже четвертым. У мужчины есть двое сыновей от первого брака. К слову, артистка прекрасно ладит с наследникам избранника.