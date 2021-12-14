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Нюша стала мамой во второй раз

Нюша ФОТО: Инстаграм

Певица Нюша родила сына. Мама и сын чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семье артистки подтвердила ее пиар-служба, сообщает Intermedia.
 

​Певица не раз признавалась, что вторая беременность стала для нее незапланированной, но очень радостной. Поначалу певица хотела как можно дольше насладиться воспитанием дочери Симбы, которая, к слову, появилась на свет в ноябре 2018-го.

Об очередном прибавлении в семье 31-летней артистки и Сивова сообщили представили звезды. «Да! она сама мне написала 15 минут назад», — поделилась радостной новостью пиар-агент Анастасия Драпеко.

Для Нюши новорожденный малыш стал вторым ребенком, для ее супруга Игоря Сивова — уже четвертым. У мужчины есть двое сыновей от первого брака. К слову, артистка прекрасно ладит с наследникам избранника.

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