Ого! Красотка Элина Нечаева наконец-то сделала то, о чём давно мечтала

Наверное, многие удивятся, но одна из самых популярных певиц Эстонии Элина Нечаева записала свой первый альбом только сейчас! «Мы справились быстрее, чем я думала», - говорит Нечаева о своем новом альбоме классической музыки.
В среду, 15 декабря, выйдет альбом Элины Нечаевой The Sound of Beauty («Звучание красоты»), презентация которого состоится в тот же день в Таллинне в 17.30, в книжном магазине Solaris Apollo.
Новый альбом Элины Нечаевой - это самые известные жемчужины классической музыки, начиная с Моцарта и Пуччини и заканчивая Штраусом и нашим Арво Пяртом. Также в альбоме представлена новая версия песни La Forza, с которой певица ездила на "Евровидение-2018".
В конце декабря Элина даст четыре рождественских концерта с Ясси Захаровым. Музыкальное сопровождение - Маргус Каппель, Андреас Ленд и Катарийна Мария Китс.