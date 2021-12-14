Ого! Красотка Элина Нечаева наконец-то сделала то, о чём давно мечтала

В среду, 15 декабря, выйдет альбом Элины Нечаевой The Sound of Beauty («Звучание красоты»), презентация которого состоится в тот же день в Таллинне в 17.30, в книжном магазине Solaris Apollo.

Обложка альбома «The Sound of Beauty». ФОТО: plaat

Новый альбом Элины Нечаевой - это самые известные жемчужины классической музыки, начиная с Моцарта и Пуччини и заканчивая Штраусом и нашим Арво Пяртом. Также в альбоме представлена новая версия песни La Forza, с которой певица ездила на "Евровидение-2018".

В конце декабря Элина даст четыре рождественских концерта с Ясси Захаровым. Музыкальное сопровождение - Маргус Каппель, Андреас Ленд и Катарийна Мария Китс.

Концерт «Святая ночь» пройдет:

22.12 в 19.00 - в церкви Святого Петра в Тарту

23.12 в 19.00 - в вилле Лайтсе

25.12 в 18 - в Таллиннской церкви Каарли