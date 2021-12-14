Корпоратив по-советски: как наши мамы готовились к встрече Нового года
Сейчас сотрудники собираются для поздравлений с Новым годом в тесных офисах, у кого позволяет бюджет – в ресторанах. Все равно не тот размах.
Сейчас сотрудники собираются для поздравлений с Новым годом в тесных офисах, у кого позволяет бюджет – в ресторанах. Все равно не тот размах.
В Советском Союзе встреча главного праздника страны происходила в местных домах культуры или актовых залах. Вспомните рязановскую «Карнавальную ночь», где как нельзя лучше передана атмосфера так называемых советских корпоративов. К новогодней вечеринке готовились заранее: доставали наряды, делали прически и макияж. Часто роль парикмахера выполняла лучшая подруга, а платья шили по выкройкам из модных журналов. Наши мамы и бабушки понятия не имели, кто такой стилист, и все женщины были уверены, что их красят химическая завивка и яркие тени. На самом деле советских девушек украшала искренняя улыбка, огонек в глазах и хорошее настроение, о котором когда-то пела Людмила Гурченко.
«Как у Дорониной»: прически наших мам на корпоративах
Советские парикмахерские (кстати, они так и назывались «Парикмахерская №1, 2, 3») можно были пересчитать по пальцам, поэтому записывались за месяц. Даже это не помогало. Красота в прямом смысле требовала жертв: девушки, чтобы сделать прическу или маникюр, отстаивали часовые очереди. В начале 70-х годов в Москве стали появляться первые салоны красоты с просторными залами и прославленными парикмахерами. Там стриглись только звезды советского кино и жены партийных работников. «Цены на парикмахерские услуги диктовали свыше, во всех салонах все было одинаково, — говорит Наталья Смирнова (67 лет), парикмахер. — В 70-е сделать локоны можно было за рубль, а женскую стрижку — около 2 рублей. Моду диктовали актрисы. Многие женщины приносили вырезки из журналов и просили сделать им начес и локоны как у Татьяны Дорониной. Никто не думал о структуре волос. Многим катастрофически не шли начесы, но все равно их делали. Еще вплоть до середины 90-х было какое-то повальное увлечение химией. Ее делала каждая вторая советская женщина».
Стараясь добавить недостающего объема, женщины подкладывали в бабетту свернутый чулок, а иногда даже пустую консервную банку. Трудоемкую укладку многие женщины берегли – по несколько дней не мыли волосы, потому в СССР вошло в народный обиход другое название бабетты – «вшивый домик». Локоны тоже пользовались спросом: бигуди были в домашней косметичке у каждой модницы.
Даже парикмахеры не могли похвастаться изобилием профессиональных средств для волос. Перекись водорода, хна, басма, бигуди, лак «Прелесть» – пожалуй, это весь набор для красоты. Он быстро заканчивался, поэтому наши мамы и бабушки умудрялись пользоваться народными средствами. Например, вместо лака использовали сладкую воду, шампунь заменяли пивом или отваром из ромашки.
Наши мамы и бабушки могли выглядеть привлекательными даже без новомодных бьюти-средств. Содержимое косметичек всех советских женщин было одинаково. Тушь для бровей и ресниц «Ленинградская» (в народе «тушь-плевалка», так как, чтобы накрасить ресницы, необходимо было поплевать в палеточку), густой, напоминающий строительный материал крем «Балет», косметический вазелин «Норка» (аналог современной гигиенической помады), зеленые или голубые тени, пудра без зеркальца с куском ваты вместо спонжа, жирные румяна (о существовании сухих мало кто подозревал).
Современные визажисты точно отказались бы работать с такой косметикой, а вот советские женщины могли похвастаться ярким макияжем, на который, как правило, уходило несколько часов. «Мы учились краситься у советских звезд, – говорит Елена Климова (50 лет). — Я брала фотографию Светланы Светличной и старалась повторить ее яркий макияж. Часами рисовали себе выразительные стрелки. Иногда для этих целей использовали канцелярские карандаши. За тенями стояли в очереди. Я помню набор из двух оттенков под названием „Елена“, которые выпускала московская фабрика „Рассвет“. Обязательно нужен был свежий румянец. Если не было румян, то просто щипали щечки. Хорошо, что помады были в дефиците. Иначе все ходили бы как матрешки».
Помады, которые выпускались в Стране Советов, были ярких, в основном красных оттенков. Особенно выделялись брови в виде ниточек, которые советские женщины выщипывали самостоятельно. Вспомните советы модницы Верочки из «Служебного романа». «Колоссальное значение сейчас приобретают брови, — учила Калугину секретарша.
Все верно: в 70-е пинцет было достать гораздо сложнее, чем чертежный рейсфедер, который продавался в наборах готовальни.
Последний штрих перед выходом в свет — это духи. В Советском Союзе продавали французскую и отечественную парфюмерию. После выхода фильма «Ирония судьбы» особенно популярны стали парижские Climat. За них приходилось отдавать треть зарплаты, поэтому ограничивались более бюджетными вариантами — например, прибалтийской «Рижской сиренью», польскими «Быть может» или духами «Наташа», которые привозили из Финляндии.
В Стране Советов даже в Новый год существовал дресс-код. «Я помню эти карнавальные вечера, на которые мы, молодые химики, наряжались в русские народные костюмы, — вспоминает Мария Ивановна Волкова (80 лет). — Обожали маски зверей, выбегали в них на улицу, чтобы повеселить прохожих. Конечно, истинные модницы подражали советским актрисам. После выхода фильма „Карнавальная ночь“ стали популярны платья с облегающим верхом и пышной юбкой. Наряды шили сами (швейные машинки были у всех). А вот заказать платья у портних могли позволить себе в основном обеспеченные дамы».
На то, что предлагали в магазинах одежды, без слез нельзя было смотреть. Ассортимент включал костюмы мышиного цвета, однотипные платья и сапоги «прощай, молодость». Действительно, вместе с сексом в СССР отсутствовала яркая женственная одежда. Историк моды Александр Васильев не раз подчеркивал, что советские власти явно не любили советских дам. В любую эпоху женщинам хочется быть привлекательной. «Конечно, мы грезили о красивых платьях, меховых пальто, элегантных сапогах, — продолжает Мария Ивановна Волкова. — Когда на улицах появлялась такая леди, благоухающая дорогими духами, то все втайне мечтали быть на нее похожими. Беда в том, что, даже имея деньги, негде было купить вечерний наряд».
В Советском Союзе ткани также были в дефиците, поэтому модную одежду создавали из подручных средств. В ход шли занавески, скатерти, бабушкины шали, мужские рубашки, комбинации. «Очень популярны были курсы кройки и шитья, — рассказывает Марина Серикова (59 лет). — В Воронеже, где я жила, их проводили в Доме пионеров. Туда приходили не только для того, чтобы научиться шить. У преподавателей можно были достать заветные выкройки из модный журналов». Большим спросом пользовались комиссионные магазины. Среди старого тряпья можно было откопать импортные вещи. «Были счастливчики, чьи родители могли себе позволить заграничную поездку, — говорит Наталья Лебедева (52 года). — Я училась с дочкой дипломата. Как-то на Новый год она пришла в джинсах и белой блузке. Для нас тогда эти вещи казались какими-то космическими».