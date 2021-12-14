Корпоратив по-советски: как наши мамы готовились к встрече Нового года

Современные визажисты точно отказались бы работать с такой косметикой, а вот советские женщины могли похвастаться ярким макияжем, на который, как правило, уходило несколько часов. «Мы учились краситься у советских звезд, – говорит Елена Климова (50 лет). — Я брала фотографию Светланы Светличной и старалась повторить ее яркий макияж. Часами рисовали себе выразительные стрелки. Иногда для этих целей использовали канцелярские карандаши. За тенями стояли в очереди. Я помню набор из двух оттенков под названием „Елена“, которые выпускала московская фабрика „Рассвет“. Обязательно нужен был свежий румянец. Если не было румян, то просто щипали щечки. Хорошо, что помады были в дефиците. Иначе все ходили бы как матрешки».

Действительно, главное правило визажистов – акцент необходимо делать либо на глазах, либо на губах – постоянно нарушалось

Помады, которые выпускались в Стране Советов, были ярких, в основном красных оттенков. Особенно выделялись брови в виде ниточек, которые советские женщины выщипывали самостоятельно. Вспомните советы модницы Верочки из «Служебного романа». «Колоссальное значение сейчас приобретают брови, — учила Калугину секретарша.

— Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. Нужно выщипывать, прореживать хотя бы рейсфедером. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая».

Все верно: в 70-е пинцет было достать гораздо сложнее, чем чертежный рейсфедер, который продавался в наборах готовальни.

Последний штрих перед выходом в свет — это духи. В Советском Союзе продавали французскую и отечественную парфюмерию. После выхода фильма «Ирония судьбы» особенно популярны стали парижские Climat. За них приходилось отдавать треть зарплаты, поэтому ограничивались более бюджетными вариантами — например, прибалтийской «Рижской сиренью», польскими «Быть может» или духами «Наташа», которые привозили из Финляндии.

В Стране Советов даже в Новый год существовал дресс-код. «Я помню эти карнавальные вечера, на которые мы, молодые химики, наряжались в русские народные костюмы, — вспоминает Мария Ивановна Волкова (80 лет). — Обожали маски зверей, выбегали в них на улицу, чтобы повеселить прохожих. Конечно, истинные модницы подражали советским актрисам. После выхода фильма „Карнавальная ночь“ стали популярны платья с облегающим верхом и пышной юбкой. Наряды шили сами (швейные машинки были у всех). А вот заказать платья у портних могли позволить себе в основном обеспеченные дамы».

На то, что предлагали в магазинах одежды, без слез нельзя было смотреть. Ассортимент включал костюмы мышиного цвета, однотипные платья и сапоги «прощай, молодость». Действительно, вместе с сексом в СССР отсутствовала яркая женственная одежда. Историк моды Александр Васильев не раз подчеркивал, что советские власти явно не любили советских дам. В любую эпоху женщинам хочется быть привлекательной. «Конечно, мы грезили о красивых платьях, меховых пальто, элегантных сапогах, — продолжает Мария Ивановна Волкова. — Когда на улицах появлялась такая леди, благоухающая дорогими духами, то все втайне мечтали быть на нее похожими. Беда в том, что, даже имея деньги, негде было купить вечерний наряд».