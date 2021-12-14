Вт, 14.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Какие большие… глаза: Серябкина показала фигуру после родов и сразила всех наповал

Ольга Серябкина ФОТО: Инстаграм

Певица Ольга Серябкина в облегающем мини показала фигуру после родов, пишет Пятый канал.

Певица Ольга Серябкина совсем недавно ставшая мамой, продемонстрировала фигуру после родов. На своей странице в Instagram экс-солистка группы SEREBRO опубликовала фото, от одного взгляда на которое у мужской половины пользователей сети вырвался сдавленный вздох восхищения.

На снимке Серябкина позирует в ярко-зеленом мини на тонких бретельках. Облегающий крой наряда выгодно подчеркивает соблазнительные формы молодой мамочки.

«Скучала по платьям», — призналась певица.

В комментариях залюбовались идеальными пропорциями красотки и не сразу смогли найти нужные слова для комплиментов.

«Какие большие у вас… глаза», — пошутили поклонники, намекая на пышные формы звезды. 

Как рассказывала сама Серябкина, после рождения первенца она ощутила не только безграничную любовь и нежность, но и огромную ответственность. По словам знаменитости, она почувствовала, что ее жизнь теперь принадлежит не только ей, но и маленькому ребенку.

В конце ноября Ольга Серябкина вместе с сыном Лукой выписались из роддома. Из клиники счастливую маму встречал любимый муж Георгий Начкебия. По ее словам, беременность и сами роды прошли хорошо, певица находилась под чутким наблюдением квалифицированных врачей и заботливого супруга.

НАВЕРХ
Back