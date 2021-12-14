«Я к этому очень долго шла»: дочь Шукшиной стала мужчиной
Хрупкая, изящная блондинка, удивительно похожая на свою знаменитую маму, — такой помнят Анну Шукшину поклонники. Но за последний год дочь актрисы изменилась до неузнаваемости, пишет eg.ru.
Хрупкая, изящная блондинка, удивительно похожая на свою знаменитую маму, — такой помнят Анну Шукшину поклонники. Но за последний год дочь актрисы изменилась до неузнаваемости, пишет eg.ru.
Дочь актрисы Марии Шукшиной, 32-летняя Анна Трегубенко, нашла себя в спорте, а именно в бодибилдинге. Оказывается, именно о шикарных рельефных мышцах она и мечтала всю жизнь, но то беременность, то работа не давали ей прийти к своей цели.
Чуть больше года назад Анна начала усердно работать над собой в спортзале и делиться с подписчиками фото со своих тренировок. Строго ограничивая себя в питании и таская «железо» дважды в день, Трегубенко увеличилась в размерах практически вдвое. В студии программы «Звезды сошлись» Анна произвела фурор. В высокой шатенке с широкими плечами, внушительными бицепсами и трицепсами, железным прессом и упругими ягодицами было непросто узнать дочку Марии Шукшиной.
«Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом — час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя», — заявила довольная Анна.
Она намерена набрать еще десять кило, а потом «просушиться» (просидеть некоторое время на специальной диете), чтобы сделать тело максимально рельефным и набрать так называемую «соревновательную форму». Ведущие и гости студии намекнули, что Анна наверняка принимает какие-то препараты или пищевые добавки, чтобы мышцы росли активнее, ведь у нее изменился даже голос (теперь он больше похож на мужской), но спортсменка заверила, что сейчас всего лишь «немного простужена».
Увлечение бодибилдингом приносит дочери Шукшиной не только удовольствие, но и деньги. Одна персональная тренировка с Анной стоит 1500-2000 рублей (чуть больше 20 евро). Она заверила ведущую Леру Кудрявцеву, что «на банку протеина и содержание сына» ей вполне хватает. В свое время Анна окончила ВГИК, стала идейным вдохновителем Фонда возрождения национального культурного наследия имени Шукшина, но режиссуру и актерское искусство забросила.