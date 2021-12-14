«Я к этому очень долго шла»: дочь Шукшиной стала мужчиной

Дочь актрисы Марии Шукшиной, 32-летняя Анна Трегубенко, нашла себя в спорте, а именно в бодибилдинге. Оказывается, именно о шикарных рельефных мышцах она и мечтала всю жизнь, но то беременность, то работа не давали ей прийти к своей цели.

Чуть больше года назад Анна начала усердно работать над собой в спортзале и делиться с подписчиками фото со своих тренировок. Строго ограничивая себя в питании и таская «железо» дважды в день, Трегубенко увеличилась в размерах практически вдвое. В студии программы «Звезды сошлись» Анна произвела фурор. В высокой шатенке с широкими плечами, внушительными бицепсами и трицепсами, железным прессом и упругими ягодицами было непросто узнать дочку Марии Шукшиной.

«Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом — час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя», — заявила довольная Анна.

Она намерена набрать еще десять кило, а потом «просушиться» (просидеть некоторое время на специальной диете), чтобы сделать тело максимально рельефным и набрать так называемую «соревновательную форму». Ведущие и гости студии намекнули, что Анна наверняка принимает какие-то препараты или пищевые добавки, чтобы мышцы росли активнее, ведь у нее изменился даже голос (теперь он больше похож на мужской), но спортсменка заверила, что сейчас всего лишь «немного простужена».

Звездные родственники, по словам Трегубенко, ее увлечения не понимают, но и не препятствуют. Бабушка Лидия Федосеева-Шукшина заметила только то, что любимая внучка как-то неожиданно поправилась, а мама и вовсе не придала таким переменам большого значения. «Родители — это люди немножко другого времени, когда раскачанное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому просто промолчали», — поделилась Анна.