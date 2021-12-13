Умер режиссер Сергей Соловьев

Собеседник агентства назвал причиной смерти тяжелую болезнь, однако не уточнил, о чем именно идет речь. Соловьев скончался в возрасте 77 лет, пишет Lenta.ru.

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В начале 2019 года под его руководством заработал Театр-студия САС.