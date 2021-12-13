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Таави Рыйвас пробежал в Малаге марафон: не списывайте меня со счетов!

Таави Рыйвас. ФОТО: Sander Ilvest

«Пробежал в Малаге свой четвертый марафон!» - написал Таави Рыйвас в социальных СМИ. За четыре часа и пять минут он преодолел 42,2 км.

«Время скромное, все из-за усталости и чрезмерной уверенности в себе, потому что стартовал я слишком бодро», - добавил он.

Рыйвас также участвовал в соревнованиях Ironman, которые проходили в Таллинне в конце августа. Участники должны были проплыть 3,8 километра в озере Харку, затем проехать 180,2 километра на велосипеде и, наконец, пробежать 42,2 километра.

Несмотря на то, что Таави Рыйвас стартовал со своей женой, до финиша дошла только Луиза. «Меня сняли сразу после заплыва: судья объявил, что я плавал на 6 минут дольше, чем разрешается. Правила есть правила...», - заявил Таави.

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