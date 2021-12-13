Таави Рыйвас пробежал в Малаге марафон: не списывайте меня со счетов!

«Время скромное, все из-за усталости и чрезмерной уверенности в себе, потому что стартовал я слишком бодро», - добавил он.

Рыйвас также участвовал в соревнованиях Ironman, которые проходили в Таллинне в конце августа. Участники должны были проплыть 3,8 километра в озере Харку, затем проехать 180,2 километра на велосипеде и, наконец, пробежать 42,2 километра.