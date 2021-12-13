Одна из женщин Хефнера Холли Мэдисон, проживавшая в особняке Playboy, рассказывает в документальном фильме: "Я чувствовала себя, словно попала в замкнутый круг, в котором происходят отвратительные вещи, и я не знаю, что делать".

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Одна из женщин Хефнера Холли Мэдисон, проживавшая в особняке Playboy, рассказывает в документальном фильме: "Я чувствовала себя, словно попала в замкнутый круг, в котором происходят отвратительные вещи, и я не знаю, что делать", пишет RUS TVNET.