Одна из женщин Хефнера Холли Мэдисон, проживавшая в особняке Playboy, рассказывает в документальном фильме: "Я чувствовала себя, словно попала в замкнутый круг, в котором происходят отвратительные вещи, и я не знаю, что делать".

Для подписчиков Для подписчиков

Одна из женщин Хефнера Холли Мэдисон, проживавшая в особняке Playboy, рассказывает в документальном фильме: "Я чувствовала себя, словно попала в замкнутый круг, в котором происходят отвратительные вещи, и я не знаю, что делать", пишет RUS TVNET.

41-летняя Мэдисон открыто говорит о душевных и эмоциональных страданиях, которые она испытала в период с 2001 по 2008 год пока была с Хефнером.