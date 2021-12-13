Двадцать лет на две семьи: раскрыта личность тайной любовницы Караченцова
Балерина Елена Дмитриева призналась, что долгие годы была любовницей Караченцова, пишет Пятый канал.
Балерина Елена Дмитриева призналась, что долгие годы была любовницей Караченцова, пишет Пятый канал.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов, ныне покойный, 20 лет жил на две семьи. С таким заявлением в телевизионном шоу выступила балерина Елена Дмитриева, представившаяся тайной любовницей актера.
По словам женщины, Караченцов без памяти влюбился, когда она была солисткой Мариинского театра, при любой возможности ездил к своей пассии в Петербург (тогда еще Ленинград), несколько раз уходил и возвращался снова. С 1975 года артист был женат на коллеге по цеху Людмиле Поргиной, а второй его фактической супругой стала Дмитриева.
Получив телефонный номер хрупкой балерины, Караченцов не мог ждать — позвонил через несколько часов и позвал гулять по ночному городу. Под утро пара долго целовалась на скамейке в парке. Возлюбленные созванивались каждый день, избранницу актер называл своей малышкой, целовал ее ноги, устраивал неожиданные романтические свидания.
Уйти от жены не смог, объяснил, что у нее проблемы со здоровьем, да и сын еще слишком мал. Через четыре года Дмитриева устала скрываться и разорвала отношения, после месяца мучений снова попросила о встрече, но сама же на нее не пришла. Вскоре отправилась на долгие гастроли и вышла замуж за другого. Не побыла женой и полугода, развелась, потому что любила только Николая Караченцова. Стоило ему появиться — и роман разгорелся вновь.
Спустя годы балерина снова вышла замуж, забеременела. Актер, узнав об этом, стал молить вернуться к нему, обещал усыновить ребенка. И разрушил второй брак любовницы.
«Он все время звонил, приходил… И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов», — приводит слова Дмитриевой из эфира канала «Россия 1» сайт KP.RU.
В 2005 году Караченцов попал в аварию, после которой восстанавливался два года, смог потом даже вернуться на сцену. В 2017-м у него обнаружили рак, из-за него актер и скончался спустя еще год. Для тайной любовницы эти события стали истинным кошмаром, ведь она по-прежнему тосковала по своему мужчине. И, как говорит сама, тоскует до сих пор.