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Галина готовит 80 литров супа для нуждающихся дома: если электричество станет еще дороже, придется готовить на костре в лесу

Очередь за супом Галины. ФОТО: Erakogu

«Это просто фантастика», - говорит Виктория Укунева из Тарту о своей знакомой, которая каждую неделю готовит 80 литров супа для нуждающихся, пишет Elu24.

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Галина Матрасилина, проживающая в Таллинне, и ее муж, которому больше 70 лет, решили позаботиться о кормлении бездомных и нуждающихся. «Они сами еле сводят концы с концами, но их сердца настолько большие...» - говорит Виктория о том, как семья Галины живет на ее зарплату повара и скудную пенсию ее мужа.

Виктория тоже по мере сил помогает. «Однажды я приготовил блины в Тарту и отправила их в Таллинн. В конце концов, я поняла, что от меня больше пользы, когда делаю публикации в Facebook и доношу информацию до людей». Сегодня Виктория руководит группой Galina toetajad в Facebook, где каждый может поддержать деятельность женщины.

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