Галина готовит 80 литров супа для нуждающихся дома: если электричество станет еще дороже, придется готовить на костре в лесу

Галина Матрасилина, проживающая в Таллинне, и ее муж, которому больше 70 лет, решили позаботиться о кормлении бездомных и нуждающихся. «Они сами еле сводят концы с концами, но их сердца настолько большие...» - говорит Виктория о том, как семья Галины живет на ее зарплату повара и скудную пенсию ее мужа.

Виктория тоже по мере сил помогает. «Однажды я приготовил блины в Тарту и отправила их в Таллинн. В конце концов, я поняла, что от меня больше пользы, когда делаю публикации в Facebook и доношу информацию до людей». Сегодня Виктория руководит группой Galina toetajad в Facebook, где каждый может поддержать деятельность женщины.