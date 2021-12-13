Архивное видео: 12-летняя Алика Милова покорила зал «Детской Новой волны» дуэтом с кубинским певцом
В воскресенье, 12 декабря, был объявлен победитель конкурса "Эстония ищет суперзвезду, которой стала 19-летняя уроженка Нарвы Алика Милова.
В воскресенье, 12 декабря, был объявлен победитель конкурса "Эстония ищет суперзвезду, которой стала 19-летняя уроженка Нарвы Алика Милова.
До переезда в Таллинн Алика долгое время жила в Нарве, где с детства занималась вокалом. В 2012 году участвовала в конкурсе «Детская Новая волна», а в последующие года выступала со знаменитыми артистами в качестве гостя.
Мы нашли видео 2014 года, где 12-летняя Алика выступает на сцене конкурса с Роберто Кель Торресом.
Певец Роберто Кель Торрес родился на Кубе, но наибольшую популярность он получил в странах СНГ после победы в конкурсе «Новая волна-2013».
Алика Милова стала победительницей музыкального шоу «BRAVO!» и обладательницей титула «Лучший молодой исполнитель стран Балтии».