10-летняя девочка сломала ногу на искусственном холме спортивного центра Нымме

В субботу на искусственном холме спортивного центра Нымме произошел несчастный случай: десятилетняя девочка упала с холма и сломала ногу. Стоит напоминать детям, что скольжение по крутым склонам - занятие очень опасное, последствия которого могут быть печальными.
В группе Nõmmekad в Facebook было объявлено, что в субботу с искусственного холма спортивного центра Нымме упала десятилетняя девочка, сломавшая ногу. «К счастью, мои сверстники вызвали скорую помощь, и мы помогли ей и накинули одеяло, пока не приехала скорая помощь», - пишет автор сообщения в Facebook.
Искусственный холм в спортивном центре Нымме может быть очень опасным. Родители должны внимательно следить за своими детьми и постоянно говорить им, чтобы они не поскользнулись на крутых склонах.
Снежный холм предназначен для лыжных трасс
Директор спортивного центра Нымме Тоомас Класен считает, что это очень досадный случай. «К сожалению, несчастные случаи случаются, и вероятность их выше, когда больше людей вместе», - признает он. «Особенно грустно, когда это происходит с детьми, когда в кампании они пытаются что-то доказать своим сверстникам. Тогда нужно бы напоминать родителям об опасностях , - говорит Класен. Сейчас погода тоже создает неприятные условия: идет дождь, а потом наступают морозы.
Высота холма, на котором произошел несчастный случай, составляет около 5-6 метров. «Эта куча снега предназначена для лыжных трасс, но на данный момент этот холм приносит большую радость детям. Мы также спроектировали одну сторону склона с помощью небольшого трактора, чтобы было приятно спускаться оттуда. Помимо того, установили предупреждающие знаки опасной зоны, так как в конце сваи», - поясняет Класен.
У детей разные способности и навыки, и лучше всего своих детей понимают родители, которые должны следить за действиями «поросят».
«Мы желаем юной девочке скорейшего выздоровления и чтобы она вскоре снова могла наслаждаться зимними радостями», - говорит Класен.