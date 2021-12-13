10-летняя девочка сломала ногу на искусственном холме спортивного центра Нымме

В группе Nõmmekad в Facebook было объявлено, что в субботу с искусственного холма спортивного центра Нымме упала десятилетняя девочка, сломавшая ногу. «К счастью, мои сверстники вызвали скорую помощь, и мы помогли ей и накинули одеяло, пока не приехала скорая помощь», - пишет автор сообщения в Facebook.

Искусственный холм в спортивном центре Нымме может быть очень опасным. Родители должны внимательно следить за своими детьми и постоянно говорить им, чтобы они не поскользнулись на крутых склонах.

Спортивный центр Нымме. ФОТО: Sander Ilvest

Снежный холм предназначен для лыжных трасс

Директор спортивного центра Нымме Тоомас Класен считает, что это очень досадный случай. «К сожалению, несчастные случаи случаются, и вероятность их выше, когда больше людей вместе», - признает он. «Особенно грустно, когда это происходит с детьми, когда в кампании они пытаются что-то доказать своим сверстникам. Тогда нужно бы напоминать родителям об опасностях , - говорит Класен. Сейчас погода тоже создает неприятные условия: идет дождь, а потом наступают морозы.

Высота холма, на котором произошел несчастный случай, составляет около 5-6 метров. «Эта куча снега предназначена для лыжных трасс, но на данный момент этот холм приносит большую радость детям. Мы также спроектировали одну сторону склона с помощью небольшого трактора, чтобы было приятно спускаться оттуда. Помимо того, установили предупреждающие знаки опасной зоны, так как в конце сваи», - поясняет Класен.

У детей разные способности и навыки, и лучше всего своих детей понимают родители, которые должны следить за действиями «поросят».

«Мы желаем юной девочке скорейшего выздоровления и чтобы она вскоре снова могла наслаждаться зимними радостями», - говорит Класен.