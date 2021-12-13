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Рэпер Feduk и Саша Новикова впервые станут родителями

Feduk и Саша Новикова ФОТО: Скриншот с Instagram

Рэпер Feduk и дочь российского ресторатора Аркадия Новикова Александра сообщили радостную новость — пара ждет ребенка, пишет Супер.

Влюбленные начали встречаться в 2019 году — рэпер написал Саше в социальных сетях после того, как случайно встретил ее в магазине. В мае 2021-го Feduk и Новикова сообщили, что сыграли свадьбу.

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