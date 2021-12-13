Названы вызывающие бессонницу продукты

Около 30% взрослого населения Земли регулярно сталкиваются с инсомнией, лечение которой является весьма недешевым удовольствием, а используемые препараты имеют массу побочных эффектов.

Специалисты пришли к выводу, что кардинальное изменение привычек в еде может существенно улучшить сон. По утверждениям ученых, риск появления инсомнии высок у тех, кто употребляет в пищу продукты, содержащие рафинированные углеводы — сахар, белый хлеб, белый рис. Наличие в рационе данных составляющих влияет на повышение уровня сахара в крови.