Имущество на сотни миллионов: что и кому оставила после своей смерти Нина Ургант

Прощание со звездой «Белорусского вокзала» состоялось в северной столице России 8 декабря. И теперь всех поклонников Ургант интересует, как сын и внук актрисы поделят оставшееся им наследство. А делить действительно есть что: четырехкомнатная квартира в центре Санкт-Петербурга и загородный дом в Грузино в Ленинградской области.

Стоит отметить, что, припомнил Андрей Ургант слова своего сына Ивана, их семья никогда не будет ссориться из-за наследства. Так что вряд ли россиян ожидают склоки между актером и телеведущим. Такого же мнения придерживаются и друзья Ургантов.

Они дружная семья и точно не будут ссориться. Иван сам очень богатый, поэтому ему вряд ли нужно что-то делить,

— уверены люди, близкие к наследникам Нины Николаевны.

Среди имущества покойной Ургант было две квартиры в центре Санкт-Петербурга и загородный дом недалеко от участков Михаила Боярского и Ивана Краско. Правда, на одни апартаменты, в которых раньше жила актриса, ее сыну и внуку точно рассчитывать не придется. Жилплощадь находится в доме-памятнике на третьем этаже по проспекту Римского-Корсакова. Эта квартира площадью 65 квадратным метров была выделена звезде городом по передаче квартиры в собственность.

Последние годы Нина Николаевна проживала в четырехкомнатной квартире в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойка. Ее площадь, согласно источнику, составляет 100 квадратных метров. Недвижимость была приобретена знаменитой семьей в 2007 году, но точная сумма покупки неизвестна. Однако риэлторы сейчас пытаются продать в том же самом доме похожие апартаменты площадью 146 квадратных метров за 114 миллионов рублей (1,37 миллиона евро). Так что можно предположить, что примерно в такую же сумму можно оценить и ту квартиру, которая после смерти звезды «Белорусского вокзала» должна остаться в собственности Ивана Урганта — именно телеведущий когда-то купил ее для своей бабушки.

Дом в Грузино получила сама Нина Николаевна. Как утверждают соседи, сейчас в нем часто появляются сестры Ивана Урганта по материнской линии. Захаживает и Андрей Ургант. Правда, совсем редко. Пока что судьба этой недвижимости неизвестна. Однако юристы уверены, что дом, соседствующий с участками Боярского и Краско, должен достаться сыну артистки Андрею Львовичу.

Если нет завещания, то наследство в первую очередь переходит супругу, детям и родителям. Это наследники первой очереди. Поэтому в данном случае ни супруга, ни родителей нет, и наследство должно перейти сыну. И только если бы его не было, внуку. Однако если завещание все же было, то все должно быть распределено согласно ему,