Месть со вкусом крови: самые громкие истории жертв серной кислоты

Мы собрали ТОП-5 самых громких историй о жестоких нападениях, которые навсегда изменили судьбу несчастных пострадавших и заставили их бороться за жизнь, пишет 5-tv.ru.

Кэти Пайпер

Когда известную модель и шикарную блондинку Кэти Пайпер в 2008 году доставили в больницу, даже многое повидавшие в силу своей профессии медики были шокированы. После того, как красотку облил серной кислотой ее парень, девушку уже невозможно было узнать. Кэти получила тяжелейшие поражения. У нее диагностировали ожоги третьей степени, в результате которых модель лишилась век, половины левого уха и большей части носа. Сильно пострадали глаза, рот, язык, пищевод, руки, шея и зона декольте. Пайпер прошла через долгое и мучительное восстановление, множество пластических операций и сумела вернуться к нормальной жизни. А вот решивший расправиться с ней таким жестоким способом Дэнни Линч до конца жизни останется за решеткой.

Джессика Нотаро

Еще одна звезда подиумов Джессика Нотаро оказалась на грани жизни и смерти и практически лишилась лица из-за обиженного мужчины. Бывший парень облил финалистку конкурса «Мисс Италия 2007» кислотой, когда она заявила о желании с ним расстаться. Девушка получила серьезные химические ожоги лица, глаз и тела. Впереди у нее еще не одна пластическая операция, а пока она справляется с ежедневными болями только при помощи препаратов.

Элеонора Кондратюк

Жуткая месть отвергнутого поклонника настигла юную красавицу Элеонору Кондратюк в начале осени 1999 года в родном Сочи. Причем реализовал свой жестокий замысел местный криминальны авторитет не сам, а руками своих сообщников. На 17-летнюю девушку напали и облили концентрированной серной кислотой с добавлением масла (чтобы сильнее подействовало). Врачи долгое время не давали никаких прогнозов, так как было не понятно, выживет ли победительница конкурсов «Краса Сочи» и «Мисс очарование» после таких страшных ожогов. Медикам буквально удалось сотворить чудо и вытащить ее с того света. Кислота сожгла ей глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах. Элеонора пережила около 300 пластических операций, но о полном восстановлении речь не идет. Справиться с болью, если не телесной, то душевной, ей помогла психология. Девушка получила диплом по этой специальности и помогает людям в ожоговых центрах.

Сергей Филин

Нападение на артиста балета Сергея Филина произошло в январе 2013 года. В то время он занимал должность художественного руководителя балетной труппы Большого театра. После того, как ему в лицо плеснули серной кислотой, он был госпитализирован с ожогами третьей степени. Несколько операций он перенес в России, после чего продолжил лечение в Германии. В общей сложности он перенес более 20 хирургических вмешательств. Полицейские искали злоумышленника полтора месяца. Как выяснилось, заказчиком страшного преступления был один из ведущих артистов балетной труппы, у которого, с его слов, регулярно случались конфликты с Филиным. Тогда он решил воспользоваться услугами своего соседа по даче, недавно вышедшего из колонии для акта возмездия своему руководителю. Также был задействован третий человек, который, по его утверждению, выполнял только функции водителя в этом заговоре.

16-летняя девушка из Петербурга