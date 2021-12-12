ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Нарвитянка Алика Милова одержала победу в шоу «Эстония ищет суперзвезду»

Победитель получает договор с музыкальной компанией Universal Musicс и 10 000 евро.

Ура! Алика победила! ФОТО: Konstantin Sednev

«Песня Õnnenumber, которую мы исполняли с Вандой, — это было просто наслаждение, я даже не чувствовала соревновательного духа или конкуренции. А после исполнения песни Earth song зрители аплодировали стоя, я плакала от счастья. Хочу всех поблагодарить, всю свою команду. Это был ценный опыт», - сказала Алика сразу после выступления.

«Когда я соревнуюсь, я прежде всего соревнуюсь сама с собой. Я работаю всегда сама над собой», - говорит она.

Часть полученных денег Алика планирует дать родителям, а часть — потратить на съемную квартиру и музыкальную технику, чтобы записывать дома песни.

Изначально нарвитянка из русской семьи опасалась за студийный тур, что якобы может не заслужить поддержки эстонцев, но моментально завоевала сердца как судей, так и зрителей.

«Я ходила в единственную эстонскую школу в Нарве, Нарвскую Эстонскую гимназию. Там даже было запрещено говорить по-русски, я ходила туда семь лет, так и выучила язык. Все учителя были эстонцами. Моя мама из России, а мой отец совсем не говорит по-эстонски, но я очень благодарна своим родителям, потому что теперь я могу общаться на двух языках», - прокомментировала Алика.

Алика ФОТО: Konstantin Sednev