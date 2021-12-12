Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс

Ее сын Кристофер написал в своем твиттере в воскресенье, что причиной смерти стали осложнения после инсульта. В его обращении к читателям, опубликованном на странице писательницы в фейсбуке, говорится, что ее похоронят в родном Новом Орлеане, церемония пройдет в узком кругу. На следующий год запланировано мероприятие в память о Райс, на которое будут приглашены ее друзья и почитатели творчества, пишет "Интерфакс".