Бородина упала с высокой поддержки: на теле не осталось ни одного живого места

У Ксении Бородиной ранее было повреждение - на тренировках она заработала трещину ребра. Теперь телеведущая снова травмировалась. Она выполняла высокую поддержку, но не удержалась и упала на лед спиной. Звезде пришлось обратиться к медикам. Об этом пишет StarHit.ru.

«Локоть разбит, все болит. Ребят, у меня на теле не осталось ни одного живого места... Копчик даже показывать не буду, там просто адский ад. Как так?» - сказала Ксения.

Падение испугало Бородину. Она успела сгруппироваться, а потому избежала переломов. Звезде сделали обследование: «Поддержка очень красивая, высокая, просто грохнулась... Ребят, спасибо всем за теплые слова, было очень страшно, жутко даже. Все испугались, охранник побежал к Илье, сказал, что я разбилась. А я сначала лежала, не понимала, что случилось. Хорошо, что не головой ударилась, с такой высоты опасно. МРТ не показал ничего серьезного, планирую выйти на лед. Надеюсь, что все будет нормально. Мне предложили отказаться, но я не хочу, осталось два проката, я бы еще покаталась», пишет RUS TVNET.