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Бородина упала с высокой поддержки: на теле не осталось ни одного живого места
Ледниковый период

Ксения Бородина ФОТО: Кадр из видео

11 декабря прошел уже 10 выпуск шоу «Ледниковый период». Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев получили самую высокую оценку от Татьяны Тарасовой, но это не помогло - пара последняя в турнирной таблице. Кроме того, телеведущая на тренировке получила серьезные травмы.

«Я так свадьбе и разводу не радовалась, как 6.0 от Татьяны Анатольевны», - подчеркнула телезвезда после проката. 

У Ксении Бородиной ранее было повреждение - на тренировках она заработала трещину ребра. Теперь телеведущая снова травмировалась. Она выполняла высокую поддержку, но не удержалась и упала на лед спиной. Звезде пришлось обратиться к медикам. Об этом пишет StarHit.ru.

«Локоть разбит, все болит. Ребят, у меня на теле не осталось ни одного живого места... Копчик даже показывать не буду, там просто адский ад. Как так?» - сказала Ксения. 

Падение испугало Бородину. Она успела сгруппироваться, а потому избежала переломов. Звезде сделали обследование: «Поддержка очень красивая, высокая, просто грохнулась... Ребят, спасибо всем за теплые слова, было очень страшно, жутко даже. Все испугались, охранник побежал к Илье, сказал, что я разбилась. А я сначала лежала, не понимала, что случилось. Хорошо, что не головой ударилась, с такой высоты опасно. МРТ не показал ничего серьезного, планирую выйти на лед. Надеюсь, что все будет нормально. Мне предложили отказаться, но я не хочу, осталось два проката, я бы еще покаталась», пишет RUS TVNET.

Таким образом Ксения Бородина намерена продолжить борьбу в «Ледниковом периоде», ведь финал близок. 

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

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