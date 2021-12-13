Гороскоп на 13 декабря: это время удачно для посещения храма, медитаций, застолий

Интересы ваших детей (или вашего собственного мощного творческого проекта, замысла) противоречат будущему благополучию и безопасности существования. Решать эту задачу вам придется, подключая все известные вам факты, как прямые, так и косвенные. Попытавшись протолкнуть свою идею, вы сразу же встретите контраргументы, возражения, которые могут оказаться весьма эмоциональными, но при этом вполне справедливыми. Не падайте духом и не спешите ставить на своих надеждах жирный крест. Но приготовьтесь к тому, что вам предстоит серьезно преобразовать свою жизнь, пересмотреть привычки.
Ответственный день. Занимаясь реализацией текущих планов, в первую очередь отстаивайте вопросы безопасности, либо обдумывайте их. Вам предстоит защитить естественные, первоочередные права своего бизнеса, или интересы семьи. Дела, связанные с недвижимостью, условиями проживания, родственными отношениями (включая имущественные) потребуют особого внимания. Без достаточного хладнокровия, умения всех участников владеть собой, переговоры на эти темы могут оказаться взрывоопасным мероприятием. Но если вы полностью доверяете собеседникам, итог беседы будет очень конструктивным.
Утром вам есть смысл заняться обработкой документов, обдумыванием полученных сведений, высказанных окружающими мыслей, сравнениями, размышлениями. Наиболее напряженными и запоминающимися обещают стать дневные часы. Ваши интересы сместятся в сторону самых насущных, задевающих за живое вопросов. Получаемая важная информация может тревожить вас. Возможен спор с родственником или другом, организация поездки или непростая адаптация к ее условиям. Вам могут срочно понадобиться документы, необходимые для благополучного и комфортного путешествия, и их отсутствие будет весьма критичным.
Супружеские или иные партнерские отношения сохранят для вас важность в течение всего дня. Наиболее важными станут вопросы, связанные с имуществом, контролем над ним, властью, разделом сфер влияния. Днем вам предстоит отстаивать собственные жизненные интересы, либо естественные первоочередные права семьи, близких. Не относитесь к предъявляемым вам претензиям и требованиям чересчур легкомысленно. В целом, ситуация складывается скорее в вашу пользу. Однако обсуждаемые (или обдумываемые) сегодня вещи настолько принципиальны, что лучше сразу взять верное направление и тон.
Ваши мысли потекут в совершенно новом направлении. Свои намерения, просьбы, соображения вы можете высказывать мощно и открыто, но агрессии и прямого давления на окружающих лучше избегать. Те, кто состоит в брачном союзе, смогут несколькими словами перевернуть свою семейную жизнь, установить новые законы взаимодействия со своей второй половиной. Для декабрьских Козерогов день исключительно важен. В беседе с партнерами, в выступлении на публике они получают возможность проверить, насколько сильны и весомы их размышления и решения, насколько убедительны и неопровержимы их аргументы.
Для вас сохраняют значение привязанность, забота по отношению к тем, кого вы любите, а также ваша способность выражать им свою любовь словами (вслух или в письме). Всем Водолеям, так или иначе тесно связанным с распространением и обработкой информации, с литературным творчеством, сферой обучения, транспорта, с оказанием бытовых услуг, предстоит приступить к новому этапу работы, либо явственно понять и осознать неотвратимость перемен. Следует уделить пристальное внимание распорядку дня, средствам связи, состоянию здоровья, сделав упор на реорганизацию, обновление, отсечение ненужного.
В связи с неизбежной переменой образа жизни вас может охватить возбуждение или страх, смешанные с любопытством. Не бездельничайте, найдите себе занятие, задействующее как ум, так и тело. Иначе повышается риск раздражительности, чрезмерной эмоциональности. Это, в свою очередь, грозит конфликтом, взаимными претензиями, причем под раздачу могут попасть совершенно невинные люди. Необратимые перемены ожидают вас в домашней жизни, условиях повседневного существования, в способах контактирования с дорогими вам людьми, в связи с обучением детей, а также в творческой области.