«Мужской» рак: уролог называет четыре симптома, которые нельзя игнорировать

В своем интервью медик поделился четырьмя симптомами, которые, по его словам «мужчины никогда не должны игнорировать», поскольку они могут сигнализировать о развитии рака простаты. Этот «мужской» рак является весьма распространенным: статистически он поражает примерно каждого восьмого представителя сильного пола в течение жизни. Уролог призывает всех мужчин обращать внимание на изменения в туалетных привычках, болевые ощущения, шишки и уплотнения, следы крови в сперме или моче, пишет Medikforum.ru.

Изменение туалетных привычек. По словам медика, мужчины не должны игнорировать то, что их струя при мочеиспускании ослабевает, возникают частые остановки, а после посещения туалета появляется чувство, что мочевой пузырь опорожнен не полностью.

Боль. Неприятные ощущения могут проявляться в паху или яичках, а если рак распространяется, то могут возникать боли в спине.

Шишки. Любая припухлость, уплотнение на яичках – это признак, которые необходимо проверить у врача. Также нельзя игнорировать изменения в форме или размере яичек.

Кровь. Появление следов крови в моче или сперме может быть индикатором ряда расстройств, но в любом случае это тот «мужской» симптом, с которым необходимо обращаться в медучреждение.

Уролог отмечает, что названные симптомы могут быть маркером менее серьезных проблем, чем рак предстательной железы, но это всегда необходимо проверять.

«Раннее выявление рака простаты является ключевым моментом для успеха в его терапии – в этом случае он хорошо поддается лечению. Поэтому не ждите, пока симптомы разовьются или ухудшатся», - дал совет специалист.