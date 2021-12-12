МВД назвало виновного в смертельном ДТП с участием Собчак

Ведомство сообщило, что потерпевшими признаны 5 человек. Виновным в аварии был признан водитель Mercedes, в котором находилась звезда, пишет TopNews.ru.

В ходе расследования велись опросы 13 очевидцев аварии, изучались данные с камер видеонаблюдения, прошли 8 судебных экспертиз, уточняет пресс-служба.

Так, по итогам автотехнической экспертизы было установлено, что причиной аварии стало нарушение водителем Mercedes ПДД.

На данный момент мужчину обвиняют по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Сам водитель находится под домашним арестом.

Сейчас дело передано в прокуратуру для проведения окончательного заключения и обвинения.

Напомним, что ДТП в Сочи случилось 9 октября. Водитель Mercedes с пассажиркой Собчак на встречной полосе столкнулся с Volkswagen, что привело к смерти пассажирки второго авто Екатерины Тарасовой. Женщине было 35 лет, у нее остался ребенок

Позднее ее вдовец Антон Тарасов заявил «360», что намерен потребовать от телеведущей компенсации в $2 млн для своего ребенка, который остался без матери.

По его словам такую сумму он озвучил в разговоре с адвокатом Собчак.

Тарасов рассказал, что «терять ему уже было нечего», поэтому он предложил правозащитнику «взять калькулятор» и оценить, во сколько обойдется достойная жизнь ребенка до того, как он получит образование.

Он пояснил, что ничего не требовал от Собчак, а просто говорил. На вопрос, какое образование он хотел бы для ребенка, Тарасов пояснил, что такое, какое «они сами дают своим детям». Вдовец признался, что в семье царит тяжелая атмосфера.