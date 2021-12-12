Дробыш о скандале с Киркоровым: в этой ситуации я был озлобленный карлик

«Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый. Но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал», — пояснил он телеведущей Лере Кудрявцевой, пишет Lenta.ru.

По словам продюсера, свой поступок он считает похабным и резким. Дробыш также посетовал, что разбирательства принесли ему немало хлопот. Он сообщил, что извинился перед Киркоровым, но артист не принял извинений.