Рудинштейн перед смертью раскрыл правду о Прокловой

Рудинштейн рассказал, что с юных лет Проклова была очень любвеобильной. «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» - заявил продюсер.

Ранее российская актриса и телеведущая Ольга Спиркина, которая училась на курсе у Олега Табакова, призналась, что знала об отношениях режиссера с Прокловой. «Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом она не рассказала. Считаю, о подобных вещах надо молчать», — заявила актриса.