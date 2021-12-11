Ургант подколол Лободу, которая пришла в откровенном наряде: «Видно трусы»

Певица от этой реплики ничуть не смутилась — тем более, что идея платья в этом и заключается, под юбкой не нижнее белье, а плотные шорты.

«Очень плотного материала шанель», — отметила певица.

Несмотря на эффектность ее образа, певица призналась, что нормально не спала уже трое суток — даже в студию программы отправилась прямо с самолета. Все потому, что некоторое время назад вместе с дочерьми она переехала в Европу. Куда именно — она тщательно скрывает, но море там есть — и теплое, пишет 5-tv.ru.

«Живу у теплого моря. Уже около года. Младшая дочь сейчас там, старшая — здесь. В общем, я их вожу туда-сюда. Они много проводят времени с мамой. В школе говорят на английском, дома по-русски», — разоткровенничалась звезда.

Кстати, и на Новый год артистка будет в Москве — правда, будет работать.