Насилие, развод и слезы! Самые громкие расставания известных эстонских пар за 2021 год

2021 год близится к завершению, поэтому мы вспомнили, для каких известных пар Эстонии он стал роковым. Некоторые истории более скандальными, чем другие, но каждый нашел свой путь. Вот самые памятные разрывы этого года.
Трийну Лийс и Джастин Макнейрн
Сказочный брак закончился разрывом в ноябре, когда Трийну Лийс объявила, что ее очаровательный муж якобы жесток. В прошлом году Трийну Лийс заявила, что нашла принца в Австралии, познакомившись с ним в приложении TikTok. Они находились в отношениях на расстоянии почти три четверти года, пока австралиец, наконец, не приехал в Эстонию в декабре прошлого года. Пара немедленно подала заявление о браке, и поэтому отношения были официально оформлены в начале этого года, 22 января. Но теперь Трийну Лийс признала, что жила под страхом настоящего морального и физического насилия, и даже обвинила Джастина в домогательствах. Однако стриптизер недавно уехал в Австралию и не подтверждает никаких обвинений.
Андрей Зевакин и Мерилин Мялк
Самый известный эстонский YouTube-блогер Андрей Зевакин и певица Мерилин нашли друг друга в 2020 году, когда проходил Эстонский песенный конкурс. Андрей делал подкасты перед Eesti Laulu, на которые были приглашены все артисты, участвующие в песенном конкурсе. Первым гостем была Мерилин. Молодые люди продолжали общаться, и так началась их пламенная любви. Молодые люди пробыли вместе всего год. За это время у них не было серьезных ссор. Однако в апреле этого года Мерилин объявила в Instagram, что их путешествие закончилось.
Кристьян и Марис Лююс
Уже в декабре 2020 года ходили слухи, что актер Кристьян Люйс расстался со своей давней возлюбленной и женой Марис. В то время эти обвинения были опровергнуты парой, но в интернет-трансляции этого года Кристьян признает, что он и Марис действительно пошли разными путями. Все началось, когда Кристьян был замечен на портале знакомств Tinder, а затем он сказал, мол это был эксперимент. Молодые люди поженились в 2016 году. На сегодняшний день Кристьян уже нашла нового партнера.
Михкель и Лийна Рауд
Многолетняя супружеская пара Михкель и Лийна Рауд распалась. В 2019 году Михкель и Лийна объявили в своих аккаунтах в социальных сетях, что решили расстаться. Однако через несколько месяцев они подтвердили, что снова нашли общий язык и продолжат свой брак. Однако сегодня пара окончательно разошлась, и Михкель в основном живет в Эстонии, а Лийна с детьми в Америке.