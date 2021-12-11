Насилие, развод и слезы! Самые громкие расставания известных эстонских пар за 2021 год

Трийну Лийс и Джастин Макнейрн

Трийну Лийс и Джастин Макнейрн ФОТО: Erakogu

Сказочный брак закончился разрывом в ноябре, когда Трийну Лийс объявила, что ее очаровательный муж якобы жесток. В прошлом году Трийну Лийс заявила, что нашла принца в Австралии, познакомившись с ним в приложении TikTok. Они находились в отношениях на расстоянии почти три четверти года, пока австралиец, наконец, не приехал в Эстонию в декабре прошлого года. Пара немедленно подала заявление о браке, и поэтому отношения были официально оформлены в начале этого года, 22 января. Но теперь Трийну Лийс признала, что жила под страхом настоящего морального и физического насилия, и даже обвинила Джастина в домогательствах. Однако стриптизер недавно уехал в Австралию и не подтверждает никаких обвинений.

Андрей Зевакин и Мерилин Мялк

Андрей Зевакин и Мерилин Мялк ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Самый известный эстонский YouTube-блогер Андрей Зевакин и певица Мерилин нашли друг друга в 2020 году, когда проходил Эстонский песенный конкурс. Андрей делал подкасты перед Eesti Laulu, на которые были приглашены все артисты, участвующие в песенном конкурсе. Первым гостем была Мерилин. Молодые люди продолжали общаться, и так началась их пламенная любви. Молодые люди пробыли вместе всего год. За это время у них не было серьезных ссор. Однако в апреле этого года Мерилин объявила в Instagram, что их путешествие закончилось.

Кристьян и Марис Лююс

Кристьян Лююс ФОТО: Mihkel Maripuu

Уже в декабре 2020 года ходили слухи, что актер Кристьян Люйс расстался со своей давней возлюбленной и женой Марис. В то время эти обвинения были опровергнуты парой, но в интернет-трансляции этого года Кристьян признает, что он и Марис действительно пошли разными путями. Все началось, когда Кристьян был замечен на портале знакомств Tinder, а затем он сказал, мол это был эксперимент. Молодые люди поженились в 2016 году. На сегодняшний день Кристьян уже нашла нового партнера.

Михкель и Лийна Рауд

Михкель и Лийна Рауд ФОТО: Эрленд Штауб