Отвращение к мясной пище является одним из ранних признаков рака кишечника

В интервью врача была описана обширная симптоматика, свойственная раку кишечника на его раннем этапе, когда лечение заболевания является наиболее эффективным. В случае колоректального рака опухоль локализуется в тонком либо толстом кишечнике, пишет Medikforum.ru.

«Первые симптомы и проявления рака кишечника: общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения», - перечислила Дадашева в беседе с РИА Новости.