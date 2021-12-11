Отвращение к мясной пище является одним из ранних признаков рака кишечника
Терапевт Сури Дадашева: отвращение к мясным блюдам, как и снизившийся аппетит в целом, изжога и запоры могут указывать на развитие колоректального рака.
Терапевт Сури Дадашева: отвращение к мясным блюдам, как и снизившийся аппетит в целом, изжога и запоры могут указывать на развитие колоректального рака.
В интервью врача была описана обширная симптоматика, свойственная раку кишечника на его раннем этапе, когда лечение заболевания является наиболее эффективным. В случае колоректального рака опухоль локализуется в тонком либо толстом кишечнике, пишет Medikforum.ru.
«Первые симптомы и проявления рака кишечника: общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения», - перечислила Дадашева в беседе с РИА Новости.
Врач подчеркнула, что наиболее эффективным способом вовремя выявить опухоль в кишечнике является даже не отслеживание симптомов (хотя оно важно), а периодические медосмотры.