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Отвращение к мясной пище является одним из ранних признаков рака кишечника

Как правильно разморозить мясо? Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Терапевт Сури Дадашева: отвращение к мясным блюдам, как и снизившийся аппетит в целом, изжога и запоры могут указывать на развитие колоректального рака.

В интервью врача была описана обширная симптоматика, свойственная раку кишечника на его раннем этапе, когда лечение заболевания является наиболее эффективным. В случае колоректального рака опухоль локализуется в тонком либо толстом кишечнике, пишет Medikforum.ru.

«Первые симптомы и проявления рака кишечника: общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения», - перечислила Дадашева в беседе с РИА Новости.

Врач подчеркнула, что наиболее эффективным способом вовремя выявить опухоль в кишечнике является даже не отслеживание симптомов (хотя оно важно), а периодические медосмотры.

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