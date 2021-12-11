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«Болит круглые сутки»: Юрий Антонов восстанавливается после тяжелой операции

Юрий Антонов ФОТО: Valery Sharifulin

Представитель 76-летнего артиста Юрия Антонова рассказал журналистам о состоянии музыканта. Ранее певец перенес тяжелую операцию, восстановление после которой занимает около полугода.

Еще летом Юрий Антонов поделился в соцсетях видеозаписью, в которой он сидит в инвалидном кресле. Оказалось, что музыкант оперировался в больнице Вены.

В частной клинике ему заменили искусственный сустав в колене, врачи потратили на операцию три часа, пишет TopNews.ru.

Тогда Юрий Антонов признавался, что операция была болезненной. Сейчас администратор композитора уточняет, что колено у Антонова болит круглыми сутками. Но в то же время и восстановление идет.

С момента операции пока прошло четыре с не большим месяца, а надо более полугода. Реабилитация – длительный процесс, подчеркивает администратор Антонова.

«Это самая тяжелая операция, которая существует вообще у травматологов. Гораздо сложнее, чем замена шейки бедра. Очень тяжелая операция, большая кровопотеря», – цитирует представителя «Москва 24».

В настоящее время Антонов находится за городом, он там восстанавливается. Причем песни он не поет, а наоборот отдыхает от сцены.

Кстати, а в своем Instagram-аккаунте музыкант анонсировал первый свой выход после болезни – 10 декабря он выступит в качестве специального гостя на «Золотом граммофоне».

Напомним, Юрий Антонов подвернул ногу, после чего измучился от боли и решился на операцию.

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