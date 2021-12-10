Эти семь продуктов не стоит покупать в супермаркете

И даже если можно, вероятность купить опасный продукт на рынке большого города такая же, как и в магазине. Макароны, оливки, алкоголь, дорогие сорта сыра — все это лучше покупать в супермаркетах. Но есть и продукты, которых стоит вовсе избегать — и не покупать ни под каким видом, даже за самую низкую цену:

1. Готовые салаты

Эти продукты часто предлагают большие супермаркеты. Стоят они достаточно недорого, а готовить одно оливье — это так долго… Поэтому люди все же иногда закрывают глаза и идут покупать готовые салаты. Но условия, в которых их готовили, могут быть не так страшны как их состав: истекающий срок годности, обветренные продукты, самая дешевая колбаса — все это спасают от выброса, заправляя огромным количеством майонеза и продавая вам. От этого и такая низкая цена — лучше продать и отбить себестоимость, еще немного подзаработав, чем просто выбросить.

2. Чай и кофе в бутылках

Многие думают, что они делают лучший выбор для организма, когда вместо сладкой газировки выбирают холодный чай в бутылке. Да вот только сахара там, чаще всего, так же много, как в той же сладкой воде — так что разницы никакой нет. Кроме конечно же того факта, что ученые выяснили: употребление чая и кофе, которые продаются в бутылках, может привести к образованию камней в почках.

3. Безглютеновая выпечка

Благодаря успешной работе рекламщиков она стала новым модным трендом — все девушки, которые соблюдают диеты и следят за своим здоровьем поверили, что такой хлеб намного полезнее для организма, чем обычный. Вот только если вы не страдаете непереносимостью глютена, то просто покупаете хлеб подороже, в котором ко всему прочему может быть много сахара, жиров и усилителей вкуса.

4. Те же приверженцы здорового питания и диет любят покупать магазинные обезжиренные молочные продукты: молоко, творог, кефир, йогурт

Вот только жиры, которые содержатся в натуральных молочных продуктах, полезны для организма и логичнее было бы есть все натуральное. А обезжиренная молочка, по некоторым данным, снижает эластичность сосудов, способность крови сворачиваться да и вообще может быть настоящей угрозой для сердечно-сосудистой системы.

5. Зеленый салат в упаковке – один из самых опасных продуктов на овощной полке магазина, даже если с виду кажется простым и натуральным

Упакованные салаты, на которых написано, что они вымыты и готовы к употреблению, часто просто кишат бактериями, вызывающими кишечные заболевания. Если вы все же купили такой салат — не вздумайте есть его, не обработав. Даже обычная вода из под крана не поможет сделать его пригодным для употребления. Залейте салат водой с солью, добавьте каплю уксуса или лимонного сока и дайте ему немного там полежать, затем промойте еще раз под краном и только тогда добавляйте в пищу.

6. Молотые специи из магазина — пустая трата денег

Некоторые недобросовестные производители, как только могут смешивают их с дешевыми порошками других не ароматных трав, забивая усилителями вкуса. Наиболее популярные специи-подделки – это корица и шафран. Покупайте специи целыми и сами их измельчайте — это единственный способ быть уверенным в том, что в вашем блюде оказался натуральный продукт.

7. Ну и знакомая с детства сладость — пирожное «картошка»

Очень часто она почти полностью состоит из кондитерских отходов — неиспользованные кремы, бисквиты и начинки. Но если вас это не пугает, то задумайтесь над сроком годности этих отходов. Есть большая вероятность, что в этом десерте будет торт, который сняли с продажи, крем, у которого истекает срок годности и его не успели использовать, и все возможные крошки, которые только можно собрать на кухне. Даже самый простой десерт, приготовленный дома с первого раза, вероятнее всего, будет в разы полезнее и главное безопаснее этого неизвестного по составу продукта.