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Таллиннский ресторан попал в список ста лучших ресторанов мира

Ресторан 180 degrees в Таллинне ФОТО: личный архив

Французское издание La Liste выпустило ежегодную подборку ста лучших ресторанов мира. Таллиннский ресторан 180 Degrees — это единственное заведение в Эстонии, которое попало в список.

Издание La Liste, созданное в 2015 году, создает рейтинги на основе стобалльной системы оценивания согласно путеводителям (в нашем случае White Guide), тысячам публикаций в СМИ и миллионам онлайн-обзоров из более чем 200 стран.

Кроме того, Эстония очень ждет, что попадет в список стран с мишленовскими ресторанами.

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