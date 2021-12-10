Таллиннский ресторан попал в список ста лучших ресторанов мира
Французское издание La Liste выпустило ежегодную подборку ста лучших ресторанов мира. Таллиннский ресторан 180 Degrees — это единственное заведение в Эстонии, которое попало в список.
Французское издание La Liste выпустило ежегодную подборку ста лучших ресторанов мира. Таллиннский ресторан 180 Degrees — это единственное заведение в Эстонии, которое попало в список.
Издание La Liste, созданное в 2015 году, создает рейтинги на основе стобалльной системы оценивания согласно путеводителям (в нашем случае White Guide), тысячам публикаций в СМИ и миллионам онлайн-обзоров из более чем 200 стран.
Кроме того, Эстония очень ждет, что попадет в список стран с мишленовскими ресторанами.