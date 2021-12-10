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ФОТО: сексуальная красотка из Эстонии показала грудь в кружевном купальнике

Karolin Kippasto ФОТО: Erakogu

Каролин Киппасто, которая в настоящее время представляет Эстонию на международном конкурсе красоты «Мисс мира», публикует для поклонников свои пикантные снимки из Пуэрто-Рико.

Девушка показала фотографию у бассейна, продемонстрировав точеную фигуру и модный купальник. Черный кружевной купальник выгодно подчеркивает грудь 25-летней красавицы из Тарту.

Конкурс красоты «Мисс мира» стартовал 21 ноября и будет проходить почти четыре недели. Финал состоится 16 декабря. Это 70-й конкурс «Мисс мира», который изначально планировалось провести в 2020 году, но он был отложен из-за пандемии.

Кстати, Эстония представлена на конкурсе впервые за 14 лет. «Я очень благодарна за возможность попасть на такой большой конкурс. У меня обязательно останется незабываемый опыт на всю жизнь. Быть на сцене с конкурентами из 120 разных стран - определенно круто», - призналась Каролин Elu24 в ноябре.

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