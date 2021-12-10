ФОТО: сексуальная красотка из Эстонии показала грудь в кружевном купальнике

Конкурс красоты «Мисс мира» стартовал 21 ноября и будет проходить почти четыре недели. Финал состоится 16 декабря. Это 70-й конкурс «Мисс мира», который изначально планировалось провести в 2020 году, но он был отложен из-за пандемии.

Кстати, Эстония представлена на конкурсе впервые за 14 лет. «Я очень благодарна за возможность попасть на такой большой конкурс. У меня обязательно останется незабываемый опыт на всю жизнь. Быть на сцене с конкурентами из 120 разных стран - определенно круто», - призналась Каролин Elu24 в ноябре.